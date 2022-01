Explozie de COVID-19 în rândul copiilor. Rata infectărilor a crescut cu 30 la sută din cauza tulpinii Omicron

Explozie de cazuri de COVID-19 în rândul copiilor din ţara noastră. Rata infectărilor a crescut cu 30 la sută şi este cauzată de tulpina Omicron.

La Institutul Mamei şi Copilului, secţia COVID-19 este arhiplină. Doina Berdilă, din Cahul, este internată cu fiica ei de doar nouă luni. Femeia spune că a râmas şocată când a aflat că micuţa are COVID-19.



''Luni am fost internată, am fost adusă din reanimare. S-a simţit rău, iar de la Cahul ne-au adus aici. Ne-am dus la salvare, de la salvare au văzut că e ceva mai grav şi ne-au adus'', a declarat Doina Berdila.



Şi copilul acestei femei a ajuns la spital cu COVID.



''Frică şi panică, deoarece copilul se sufoca noaptea, tuşea, tusea era uscată, el ţipa şi plângea, eu nu înţelegeam care este motivul. Noi am fost foarte precauţi şi până a fi internaţi, încercând să protejăm copilul''.



Medicii spun că majoritatea pacienţilor au vârsta de până la un an. Doar în ultimele 24 de ore, au fost spitalizaţi şapte copii:



''Numărul de paturi este extrem de limitat deja, secţia COVID-19 boli infecţioase la COVID-19 din cadrul IMC predestinată pentru 25 de paturi, la ora actuală sunt 29 de copii şi circa 12-13 mame. Starea lor este una stabilă la ora actuală, fac forme medii şi mai puţin grav medii de boală'', a declarat Ina Palii.



Simptomele infecţiei la copii se manifestă prin vomă, diaree, dureri musculare şi de cap. Micuţii care suferă şi de alte afecţiuni sunt mai predispuşi să facă o formă gravă a bolii.



''Copiii cu alte afecţiuni, cum ar fi: obezitatea, diabetul zaharat, probleme cronice pulmonare au un risc mai mare de a face o formă gravă de COVID-19. Una din cele mai severe complicaţii este sindromul inflamator multisistemic la copii. Poate fi tromboza venoasă profundă, dar şi o stare care se numeşte COVID-19 prelungit, cunoscut ca sindrom post COVID-19 şi la adulţi'', a declarat şefa Comitetului Naţional de Imunizări, Ninel Revenco.



De la începutul pandemiei de COVID-19, în ţara noastră au fost confirmate aproximativ 27 de mii de cazuri de infecţie la copii, iar 54 de procente dintre aceştia au peste 11 ani.