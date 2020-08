EXPLOZIA DIN BEIRUT. Numărul morților a ajuns la 135, iar cel al răniților, la aproximativ 5000

Bilanțul tragediei provocate marți după amiază în portul din Beirut, unde s-au produs două explozii puternice, continuă să crească. Potrivit autorităților libaneze, numărul morților a ajuns la 135, iar cel al răniților, la aproximativ 5000. Zeci de oameni sunt în continuare dați dispăruți și salvatorii continuă căutările. Între timp, în țară au fost decretate două săptămâni de situație de urgență pe lângă cele trei zile de doliu național. Președintele Aoun le-a cerut conaționalilor să se roage pentru victimele deflagrațiilor.

MICHEL AOUN președintele Libanului: ”Nu există cuvinte pentru a descrie oroarea catastrofei care a s-a produs în Beirut marți și a transformat capitala noastră într-un oraș al dezastrului. Este timpul să îi deplângem pe martirii noștri, pe răniți și pe cei dispăruți.”



Liderul libanez a ținut să le mulțumească țărilor celor care s-au grăbit să sară în ajutor și a cerut asistență din partea întregii lumi. Asta în condițiile în care spitalele din Beirut, și așa pline din cauza pandemiei de COVID-19, cu greu fac față numărului crescând de răniți.

”Am internat peste 300 de răniți, dintre care patru au decedat. Spitalul e plin, avem și două persoane necunoscute, care nu pot să vorbească.”



Răniții spun că și-au văzut moartea cu ochii și nu le vine a crede că au scăpat cu viață.

”S-a produs a doua explozie și ultimul lucru pe care l-am văzut a fost un nor de praf și sticlă. Am văzut pe jos bucăți de corpuri umane și am auzit oameni țipând și copii plângând.”



Explozia s-a produs la un depozit din port, în care erau stocate în jur de 2750 de tone de nitrat de amoniu, un material folosit ca îngrășământ, dar și în fabricarea explozibililor. Deflagrația a fost atât de puternică, încât a șters practic de pe fața pământului zona, formând un crater uriaș. În opinia oamenilor de știință britanici, explozia a avut o forță de 1500 de tone de TNT, ceea ce reprezintă 10 la sută din puterea bombei atomice de la Hiroshima. 300 de mii de oameni au rămas pe drumuri după ce casele lor au fost făcute una cu pământul.