Explicaţiile selecţionerului Germaniei după eliminarea din Campionatul Mondial de Fotbal

Germania pleacă acasă după faza grupelor şi declanşează o criză fără precedent pentru naţionala condusă de Joachim Low. Selecţionerul aflat în funcţie din 2006 şi care tocmai s-a înţeles pentru un nou contract până în 2022 a încercat să explice eşecul echipei sale.

"Echipei i-au lipsit uşurinţa şi clasa din joc. De aceea merităm să fim eliminaţi. Dezamăgirea este imensă. Nu am meritat să câştigăm din nou titlul mondial şi nici să ne calificăm din faza grupelor. Nu pot să dau vina pe echipă, fiindcă a luptat enorm. Am încercat să ne concentrăm la maximum, dar nu am reuşit combinaţiile noastre obişnuite, nu ne-a ieşit jocul. Am tot vorbit despre cât de greu va fi la această Cupă Mondială. Poate că ne-am crezut prea buni înainte de meciul cu Mexic", a spus Joachim Low, potrivit adevarul.ro.

"Responsabilitatea mea, dar e prea devreme să vorbesc despre o demisie. Mă voi gândi câteva ore şi voi lua o decizie", a adăugat antrenorul german.

PUBLIKA.MD aminteşte că Germania a fost eliminată după ce a pierdut în faţa Coreei de Sud, cu scorul de 2:0.

Era ultimul meci al nemţilor şi aveau nevoie de o victorie pentru a se califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

Mexic şi Suedia merg la braţ în optimi, nordicii de pe primul loc, americanii de pe poziţia secundă.