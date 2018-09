Explicaţiile ambasadorului Moldovei în Germania după ce consulatul şi ambasada au fost evacuate temporar: Au fost vizate de un protest al comunităţii turce

(UPDATE 15:30) Ambasadorul Republicii Moldova în Germania, Oleg Serebrian, a confirmat pentru PUBLIKA TV că cele două misiuni diplomatice au fost temporar evacuate din motive de securitate, după ce comunitatea turcă din Germania a organizat proteste în faţa sediilor ambasadei şi Consulatului General.

"Au fost nişte proteste organizate de comunitate turcă din Germania, care este cea mai importantă din Uniunea Europeană. Era de aşteptat. Am fost preveniţi de poliţia federală că vor fi astfel de acţiuni de protest în faţa celor două misiuni. Se aşteptau evenimente de amploare. Nu putea şti care va fi comportamentul lor, de asta din măsuri de securitate, din măsuri de precauţi, cele două misiuni au fost temporar evacuate. După încheierea protestelor s-a revenit la programul normal.

Evident că poliţia federală continuă să monitorizeze situaţia pentru pot fi implicate şi elemente indezirabile în aceste acţiuni de protest. În niciun caz nu putem minimiza amploarea evenimentului şi pericolele la care pot fi expuşi şi diplomaţii, dar şi cetăţeni simpli care pot veni la ambasadă sau la Consulatul general.

Securitatea este întărită, ambele misiuni sunt discret supravegheate. Dacă vom avea alte declaraţii ulterioare de făcut, vor fi făcute prin serviciul de presă al Ministerului de Externe. Nu dorim că creăm o panică în plus, dar e firesc în această situaţie să fie luate măsuri sporite de securitate", a declarat Oleg Serebrian, ambasadorul Republicii Moldova.

Întrebat dacă pe lângă protestele organizate, angajaţii misiunilor diplomatice au primit ameninţări, Serebrian a declarat că:

"Posibil să fi fost astfel de lucruri prin reţelele de socializare. Ne-am interesat la lucrătorii tehnici care activează în misiunile noastre în Germania personal nu au primit. Nu se exclude ca ameninţările să fi fost făcute pe o reţea de socializare, dar nu am primit nimeni personal".

Potrivit lui Serebrian, poliţia federală a fost cea care a anunţat misiunile diplomatice despre acţiunile de protest organizate de comunitatea turcă. Şi totodată, tot poliţia a fost cea care a sugerat sporirea măsurilor de securitate şi evacuarea temporară.

Misiunile diplomatice au fost închise pentru trei ore, iar acum acestea activează în regim normal.

(UPDATE 13:58) MAEIE a venit cu precizări privind situația de la misiunile diplomatice din Germania.

"Urmare a unor acțiuni anunțate de un grup de cetățeni turci, dar și a unor semnale de amenințare și posibile agresiuni în privința Ambasadei Republicii Moldova de la Berlin și Consulatul General de la Frankfurt, la sediile misiunilor diplomatice au fost luate măsuri speciale de sporire a securității.

Pe perioada manifestațiilor misiunea diplomatică de la Berlin și-a sistat temporar activitatea. Forțele de ordine asigură securitatea misiunilor diplomatice", se menţionează într-un comunicat emis de MAEIE.

(12:18) Angajații Ambasadei din Berlin și Consulatului țării noastre au primit amenințări cu moartea din partea reprezentanților unei grupări islamiste, din care ar face parte și cei șapte cetățeni turci expulzați ieri din Moldova.

Potrivit reprezentanţilor ambasadei, aceştia îi ameninţă că le vor tăia capetele copiilor diplomaților moldoveni.

La solicitarea serviciilor speciale de la Berlin, Ambasada şi Consulatul Republicii Moldova din Germania au fost evacuate. În acelaşi timp, potrivit presei, ambasadorul Moldovei la Berlin, Oleg Serebrian, a dezminţit informaţia potrivit căreia ar fi existat ameninţări cu moartea.

Potrivit unor surse, amenințările au venit și la ambasadele Moldovei din alte state.

"Era de aşteptat o astfel de reacţie agresivă faţă de cetăţenii Republicii Moldova. Este o răzbunare în cazul că sunt membrii unei organizaţii teroriste. Părea mea este că autorităţile Republicii Moldova, astăzi, ar trebui, în comun cu autorităţile din Germania, să stabilească cine concret stă în spatele acestor ameninţări. Eu intuiesc un lucru să nu fie aceasta o operaţiune bine gândită pentru a arăta că cetăţenii turci sunt apartenenţi la un grup islamist şi au fost evacuaţi legal. Trebuie să se ia măsuri pentru a nu avea de suferit cetăţenii noştri", a menţionat Valentin Dediu, fost director interimar al SIS.

"Dacă autoritățile Republicii Moldova s-au implicat în războiul purtat de președintele Erdogan au trebuit să țină cont de unele riscuri. La drept vorbind este o organizație care are structuri peste tot. Președintele Erdogan este la putere și vrea să-i anihileze pe toți cei care fac parte din rețeaua lui Gülen. Trebuia de ținut cont, în 2016 Bulgaria a expulzat acești reprezentanți și lucrurile au decurs mai liniștit. Eu persoanl cunosc pe unul singur din cei expulzați, pentru că am organizat o conferință. Mi s-a părut un om liniștit și tăcut, nu cunosc situația lor. Mi se pare că textul a fost dictat din altă parte, de altcineva. Este un fapt consumat și consider că pot cei de la Orizont să prostesteze, pentru că autoritățile turcești nu vor da înapoi. Este important ca personalul diplomatic din Moldova să nu aibă de pătimit. Turcii sunt foarte aprinși. Trebuie sporite măsurile de securitate, a precizat Victor Juc, vicedirectorul ICJP al Academiei de Ştiinţe.

"Evident că nu cineva care se joacă de a terorismul. La noi aceste reţele nu sunt atât de extinse, capacităţile lor aici în Republica Moldova sunt limitate, în plus sunt supravegheaţi de către SIS, însă în ţări precum Germania, ţări mai mari ei au capacităţi mai mari pentru a reacţiona", a spus analistul politic Vitalie Catană.

Potrivit analistului politic Corneliu Ciurea, trebuie de recurs la toate acţiunile necesare pentru a asigura securitatea misiunilor diplomatice: "Să îi ferim de aceste acţiuni şi pe cetăţenii noştri din Republica Moldova. Cred că serviciile noastre cunosc şi alte modalităţi de a interveni în asemenea cauze pentru ca să putem să ne plimbăm liniştit pe stradă".

PUBLIKA.MD aminteşte că şapte cetățeni străini, suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, au fost declaraţi indezirabili şi expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate, în prealabil, au fost făcute evaluări minuțioase, iar deciziile luate au avut ca scop asigurarea securității naţionale.

