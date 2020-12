Explicația deputaților fracţiunii PSRM privind proiectele votate în Parlament: Nu putem intra în anul 2021 cu haos

"În buget este prevăzut peste un miliard 200 de mii pentru a atinge obiectivele propuse. Nu este vorba doar de lucrătorii medicali, ci de întreg sectorul bugetar. Vor continua lucrările de reconstrucţie şi reparaţie a drumurilor, sistemelor de canalizare şi apeduct. Investiţiile capitale prevăzute pentru 2021 au atins un record, peste 2 miliarde de lei.", a spus deputatul PSRM, Vladimir Golovatiuc."Noi am găsit surse financiare pentru a asigura pensionarii care primesc acum până la 4000 de lei şi persoanele cu nevoi speciale, să li se achite aproximativ câte 1000 de lei la sărbătorile Pascale. Pentru cazurile când decedează unul din soţi sunt necesari bani, noi am găsit. Indemnizaţia unică la naştere a fost 8 300 de lei acum 9 460, noi am găsit bani.", a spus deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco."Iniţiativa adoptată rezolvă problema accesului locuitorilor de la sate cu medicamente. Astfel, s-a făcut un pas important în această direcție.", a spus deputatul Partidului "ŞOR", Igor Himici.