Experții judiciari din Moldova "citesc" urmele de la locul faptei și contribuie la înfăptuirea justiției

Din februarie 2018, șase domenii de expertize judiciare efectuate de laboratoarele criminalistice ale Poliției Republica Moldova, au fost acreditate conform standardelor internaționale.

„Deși mereu mă vedeam în haine albe de medic, am ajuns să iubesc uniforma de polițist. Niciodată nu o să regret alegerea mea”, spune Larisa Mitrofan, expertă judiciară la subdiviziunea din Cahul a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare.

Larisa a vrut să depună actele de admitere la Universitatea de Medicină, însă a trebuit să renunțe, fiindcă „nu a avut posibilitatea” (n.r. să achite contractul de studii). Așa că a depus dosarul la Facultatea de Biologie și Chimie. După ce a absolvit, credea că o așteaptă catedra unei școli rurale sau din Cahul: „Când am absolvit, fetița mea avea deja 10 luni, iar eu simțeam că nu mai puteam să stau acasă. Un cunoscut mi-a spus că este o funcție vacantă de expert în chimie. Propunerea a venit așa, dintr-o dată. Am acceptat-o imediat. Nu m-am gândit ce va fi, ce mă va aștepta, ce înseamnă asta, nu aveam idee”.

La doar 22 de ani, a făcut stagiul pentru funcția de expert judiciar și a obținut licența pentru expertiză a substanțelor narcotice de origine vegetală, examinarea drogurilor și a precursorilor. Astfel, s-a pomenit singură în fața corpurilor delicte, care nu întârziau să ajungă la ea pentru a fi examinate: „Veneau materiale, iar eu ca începător nu aveam idee, fiindcă nu am făcut așa ceva niciodată: îți dă atâtea materiale în față și trebuie să te apuci de dânsele. Așa cum aveam unele cunoștințe, le-am aplicat, și încetișor-încetișor.... M-am sfătuit cu colegii de la celelalte subdiviziuni, datorită lor am crescut. La început eram un tânăr specialist care idee nu avea cum se efectuează o expertiză.”

Larisa Mitrofan afirmă că în ciuda lipsei de experiență, era determinată să reușească: „Nu m-am gândit niciodată să lepăd sau că mi-e greu. Nu am zis nicio clipă că mi-e greu. Am mers înainte, chiar dacă pentru mine era totul nou, de parcă căzut din pod. Având copil mic și alte griji casnice, mă trezeam zilnic la cinci, ca să ajung la Cahul din Tartaul, Cantemir, ceea ce fac și în ziua de azi.”

„Mereu am încercat să combin lucrul cu grijile casnice. Fiica mea fiind mică, nu înțelegea că eram plecată toată ziua. Serile le dedicam doar ei. Așa m-am maturizat mai repede și am început să iubesc acest ritm.” Larisa spune că deși soțul ei, polițist de frontieră, nu era inițial încântat de decizia ei de a deveni expert judiciar, cu timpul s-a adaptat.

„Datorită expertizei mele, dosarul merge în judecată și se face dreptate”

Subdiviziunile Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare au beneficiat de la crearea lor în 2013, de asistență din partea Uniunii Europene, Guvernului Statelor Unite ale Americii, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și a altor parteneri de dezvoltare.

Astfel, acum Larisa utilizează în activitatea sa un cromatograf modern cu gaze. Aparatul ajută la analiza mai rapidă a microurmelor, prin separarea amestecurilor complexe în componente asemănătoare, care pot fi astfel identificate: „Când m-am angajat, făceam toate expertizele în strat subțire. Era mult mai greu, mult mai migălos, și un lucru mai murdar. Cu aparatul, doar pregătim probele și asta mi-a ușurat mult munca.” Dacă utilizând metode tradiționale o expertiză dura aproximativ două săptămâni, datorită cromatografului, aceeași muncă se face de două ori mai repede. Numărul de expertize, precum și calitatea cresc exponențial.

„Îmi place ceea ce fac, deși mi-am dorit mult să fiu medic, însă nu am avut posibilitatea. Mulți îmi spun că aș putea da acum la medicină, fiind tânără, însă m-am atașat de acest lucru. Îmi place să analizez probele. Am cinci ani de când lucrez în acest ritm. Deși mereu mă vedeam în haine albe de medic, am ajuns să iubesc uniforma de polițist. Niciodată nu o să regret alegerea mea”, susține Larisa Mitrofan, expertă judiciară.

„Atunci când despachetez probele, eu văd persoana care a întrebuințat-o, mă gândesc că poate persoana nici nu își dă seama că a făcut acel pas. Eu când mă uit la probe văd fața la persoanele care stau în spate. Datorită expertizei mele, dosarul merge în judecată și se face dreptate”, susține Larisa. Ea își dorește acum să obțină licență pentru a efectua expertize balistice și expertiza metalelor și aliajelor.

Larisa se percepe ca un aliaj între chimistă și polițistă: „Sunt 90% chimist și 10% polițist. Sunt chimist până la capăt. Inițial, când m-am angajat aici, nu realizam că sunt polițist. Cu timpul, mi-am dat seama că eu mai am încă o funcție. Mă bazam doar pe chimie. Acum am înțeles că sunt și polițist, că trebuie să țin cont de etică și deontologie. Meseria de expert judiciar trebuie să o faci din plăcere și entuziasm.”

Munca de expert judiciar, între entuziasm și răbdarea de a afla adevărul

La Subdiviziunea din Cahul a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare activează 14 experți, dintre care 6 femei și 8 bărbați.

„E greu să crești experți judiciari, jumătate de an nu este suficient. Aici trebuie cunoștințe din diferite domenii și e important să ai studii superioare. Candidații au un termen de probă și pregătesc documentele și trec examenul și primesc sau nu dreptul de a efectua anumite domenii de expertize. E un domeniu complex și chiar complicat”, afirmă Iordan Kiurkciu, șeful subdiviziunii din Cahul a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției.

Kiurkciu afirmă că entuziasmul este un element important pentru ca experții să țină piept ritmului de lucru, pe lângă alte ingrediente: „Sunt tineri care vor să urmeze această cale. Pentru această meserie, pentru a lucra la noi la Centru, e nevoie să fii entuziast, să ai dedicație. Munca e romantică, dar o examinare poate dura câteva luni. E nevoie de perseverență, răbdare, determinare de a afla adevărul, de a oferi răspunsul corect la întrebările puse. Asta nu se poate face în regim accelerat.”

La Subdiviziunea din Cahul se efectuează șase tipuri de examinări clasice – dactiloscopice, ale armelor albe, traseologice, examinări tehnice a documentelor, grafoscopice și balistice – și două examinări speciale: a materialelor și substanțelor psihotrope și narcotice. Subdiviziunea deservește nouă raioane, inclusiv trei din Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia.

Subdiviziunea, pe lângă faptul că a fost situată din 2016 într-o clădire care oferă condiții mai bune de muncă, a beneficiat din plin de asistență a partenerilor de dezvoltare.

Drumul corpurilor delicte pornește de la registrul de evidență. Apoi ele sunt păstrate într-o încăpere specială, cu ușă metalică și zăbrele. Camera de păstrare are ventilație, iar umiditatea și temperatura sunt monitorizate. Fiecare pas al obiectului în timpul examinărilor este înregistrat.

Unul din echipamentele de care dispune Centrul este dactiloscopul, care permite căutarea amprentelor digitale în baza de date centralizată AFIS (Automated Fingerprint Identification System). Sistemul oferă coincidențe, pe care expertul judiciar le analizează și decide dacă corespund sau nu modelului căutat.

„Mie îmi place să analizez obiectele, să observ toate detaliile pe care nu le observă alți oameni si să stabilesc dacă acestea sunt valabile sau nu pentru identificarea persoanei și să dau un rezultat, care are valoare pentru cauzele care se examinează. Eu înțeleg că în spatele amprentelor stau oameni, dar eu nu îi cunosc. Baza de date nu dă date cu caracter personal, ceea ce mă ajută să fiu neutră”, relatează Olesea Niculenco, expertă judiciară.

Olesea își amintește de timpurile când analiza amprentele cu lupa, ceea ce nu o deranja, ea fiind meticuloasă. Însă acum, recunoaște ea, numărul de examinări efectuate crește.

Laboratorul criminalistic „pe roți” permite examinările la fața locului, în orice condiții

Departamentul de Stat al SUA, prin intermediul PNUD, a oferit Poliției 15 laboratoare mobile, dotate cu diferite truse criminalistice și instrumente necesare pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.

„Unul din cazurile cele mai răsunătoare la care am utilizat laboratorul mobil a fost prăbușirea elicopterului SMURD din iunie 2016. Ne-a fost mult mai ușor să facem examinările necesare la fața locului, începând cu iluminarea teritoriului și finalizând cu împachetarea probelor. Avem toate mijloacele necesare pentru fixarea probelor și obținerea dovezilor”, afirmă expertul judiciar Iordan Kiurkciu.

„La acest laborator, utilajul costă cât mașina. E foarte comod acest laborator, în orice moment pot găsi ușor ceea de ce am nevoie. Mă descurc bine și ziua, și noaptea. Acumulatoarele ne permit să avem iluminare. Avem echipament de lucru, pentru vreme nefavorabilă. Suntem bucuroși că avem acest echipament, e foarte practic și ușor de utilizat. Avem tot instrumentarul necesar”, susține Igor Ciolcovan, expert judiciar la Subdiviziunea din Cahul.

„Ne era foarte greu înainte, fără dotările tehnice pe care le avem acum. Sunt cazuri când avem necesitatea de a verifica obiectele în diferite condiții și utilizam echipament sovietic. Echipamentul modern ne permite să ne facem munca fără întârziere, operativ și la cel mai înalt standard de calitate. Începând cu anul trecut, am obținut acreditarea ISO, și munca noastră este în conformitate cu standardele europene și internaționale. Lucrăm acum mai rapid și mai calitativ”, adaugă Iordan Kiurkciu.

Acreditarea ISO – recunoaștere a profesionalismului și motivare a angajaților

În februarie 2018, Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției a fost acreditat în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025:2005, în șase domenii de expertiză: balistică, traseologie, dactiloscopie, grafoscopie, examinarea tehnică a documentelor și investigații în domeniul informaticii.

„Acreditarea a fost un proiect de lungă durată, din 2015. Certificatul de calitate obținut înseamnă că expertizele efectuate de Centru sunt recunoscute la nivel internațional. Noi am schimbat mentalitatea angajaților și am început a pune preț nu pe numărul de expertize, ci pe calitatea lor. Pentru a asigura calitatea, noi trebuie să începem de la ridicarea probelor de la fața locului, împachetarea și prezentarea spre examinare în laboratoare. Fără aceasta nu poți avea o expertiză de calitate”, spune Nicolae Bodrug, șeful Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției.

Instruirea personalului este esențială pentru procesul de acreditare. Cu sprijinul Guvernului SUA prin intermediul PNUD, două săli multifuncționale din cadrul Centrului, cu o capacitate totală de până la 160 de persoane, au fost modernizate pentru a oferi un mediu flexibil pentru diverse evenimente. Guvernul SUA a susținut procesul de elaborarea a manualelor și procedurilor interne, o altă condiție indispensabilă pentru acreditarea ISO.

„Certificarea conform standardelor internaționale presupune că ei corespund anumitor condiții, semnificând că un ofițer de urmărire penală din străinătate nu va pune sub semnul întrebării acea probă sau raport de expertiză realizat de către un expert din Moldova, fiindcă el cunoaște că această metodă a fost certificată. Ei folosesc aceleași manuale de procedură, aceleași metode, și calitatea produsului final nu este mai rea decât în alte țări europene sau SUA”, afirmă Alexandru Molcean, manager de program, secția Justiție penală și aplicare a legii, Ambasada SUA în Moldova.

Din 2011, Departamentul de Stat al SUA a investit 2.500.000 dolari SUA în dezvoltarea capacităților de a efectua investigații criminalistice din Moldova.

„Noi ne-am dat foarte bine seama că este imposibil să obții rezultate serioase fără să ai în dotare echipament modern care să permită să realizeze absolut toate examinările sau metodele de expertiză. Noi am încercat să ne concentrăm nu doar pe Chișinău, dar și pe raioane și regiuni ale Moldovei cum ar fi Cahul, Bălți”, adaugă Alexandru Molcean, manager de program la Ambasada SUA în Moldova.

Echipamente moderne de producție internațională și agerime a experților locali

Pentru a ține pasul cu timpul, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare a fost dotat cu echipamente de clonare și extragere a datelor din dispozitivele mobile. Dumitru Munteanu, specialist în expertize a crimelor informaționale la Subdiviziunea Chișinău, spune că datorită software-ului de ultimă generație, procesul de extragere a datelor durează de la jumătate de oră la jumătate de zi, depinzând de capacitatea de stocare și nivelul de securitate.

„Fără acest echipament, nu ar fi posibil de extras datele din dispozitivele mobile. Datorită extragerilor, noi aducem o probă majoră în dosar, fiindcă dispozitivele păstrează o multitudine de informații, cum ar fi date personale, lista apelurilor, mesaje, fotografii, geolocațiile și altele”, explică Dumitru.

Secția tehnico-explozivă a Subdiviziunii Chișinău are în dotare autovehicule, reutilate cu sprijinul Guvernului SUA. Una din ele este o autospecială, care permite deplasarea de urgență la fața locului în cazuri de alertă cu bombă și depistări de dispozitive explozibile. Interiorul automobilului depozitează utilaj destinat pentru manipularea, transportarea și distrugerea dispozitivelor explozive, truse și echipament de protecție, generator, truse de inspectare, cort. Autospeciala are atașată o remorcă, care conține un container specializat destinat pentru transportarea în siguranță a încărcăturilor și dispozitivelor explozive, explică Mihail Boldurat, responsabil de expertiza dispozitivelor explozive și a circumstanțelor și mecanismului exploziei.

Experții judiciari știu să citească urmele găsite la locul faptei

Secția examinări balistice și traseologice examinează armele de foc pentru a le identifica și stabili dacă au fost utilizate la săvârșirea anumitor infracțiuni. Laboratorul balistic din Moldova a fost creat în 2011, cu suportul Ambasadei SUA. Laboratorul a fost dotat cu sistemul balistic automatizat POISC (Professional Optical Identification Scanning Complex), care permite crearea bazelor de date. Astfel, acum experții în balistică au la îndemână trei baze de date: cea a tuburilor și gloanțelor ridicate la fața locului, cea corespunzătoare armelor de foc din posesia legală a cetățenilor și cea a tuburilor și gloanțelor utilizate la săvârșirea altor infracțiuni.

Sistemul automatizat permite identificarea armelor de foc într-un timp restrâns, de la 10 minute până la câteva ore. Decizia finală de a identifica o armă aparține expertului, explică Mihail Dulgheru, expert judiciar în balistică.

Când nu exista un sistem automatizat, erau utilizate stereomicroscoape sau microscoapele comparatoare. Verificările se făceau manual, se compara tubul și glonțul ridicat cu toate modelele, pe rând. Procesul putea dura până la câteva săptămâni și erau limitări legate de extenuarea expertului.

„Sistemul balistic automatizat ne ușurează activitatea, precum și permite evitarea erorilor. Dacă factorul uman este decisiv la un microscop, în cazul unui sistem automatizat acesta este redus și de profesionalismul expertului depinde deja concluzia finală”, relatează expertul în balistică Mihail Dulgheru.

Mihail relatează un caz când tuburile și gloanțele de la o infracțiune săvârșită în Ucraina au fost utilizate anterior la comiterea unei crime pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce a permis conectarea și investigarea în comun a acestor două cazuri.

Laboratorul a primit recent o donație de echipament din partea PNUD, care permite clonarea tuburilor și gloanțelor pentru un schimb mai facil de informații balistice dintre state: „Sistemele balistice dintre țări nu pot fi interconectate digital. Acum, de pe un tub ridicat de la locul unei infracțiuni pot fi create replici din silicon/rășină pentru a fi expediate și verificate de alte state sau de Interpol. Altfel, tuburile și gloanțele, fiind corpuri delicte, sunt dificil de transportat, existând și riscul de a fi pierdute. Acest echipament elimină toate aceste deficiențe.”

Mihail Dulgheru spune că la baza examinărilor balistice stă înțelegerea faptului că „fiecare armă lasă anumite urme pe gloanțe și pe tuburi asemenea unor amprente digitale. Deci, nu există în lume două arme diferite care să creeze urme identice”.

Expertiza criminalistică – micro tratat științific

„Expertiza criminalistică este o activitate științifică, noi le zicem rapoartelor de expertiză „micro-tratate științifice” și un expert examinează doar obiecte și nu are tangențe cu partea subiectivă. El examinează tuburi și gloanțe, examinează arme, examinează circumstanțele săvârșirii infracțiunilor, obiecte pe care au rămas urme ale armelor. Datorită părții subiective, apare însă o satisfacție interioară că expertul care a lucrat a contribuit la înfăptuirea justiției și a putut să identifice arma respectivă, autorul unei infracțiuni”, susține Mihail Dulgheru.

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției efectuează peste 30 de genuri de expertiză și are 160 angajați, care au calitatea de experți judiciari. Anual, se efectuează aproximativ 10.000 expertize și constatări tehnico-științifice, contribuind la înfăptuirea justiției.

„Un expert judiciar se crește în trei ani. Pentru asta, e nevoie de studii de specialitate, chimie, farmaceutică, IT sau alte domenii. E nevoie de gândire logică, pentru a analiza rezultatele. E un lucru minuțios, greu, ține de capacitatea creierului omului”, conchide Nicolae Bodrug, șeful Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției.