Experții în sănătate: Persoanele nevaccinate, responsabile de valul patru de COVID-19

Persoanele nevaccinate și cele care nu cred în existența virusului sunt responsabile de declanșarea valului patru de COVID. De această părere sunt experții în sănătate, în condițiile în care secţiile de COVID-19 din ţară sunt pline de pacienţi, majoritatea nevaccinaţi, care oricum sunt sceptici în privința existenţei virusului. Chiar şi cei care nu pot respira fără o mască de oxigen spun că nu iau în calcul vaccinarea după însănătoșire."Chiar şi când au fost testaţi covid pozitiv şi nu cred că există aşa infecţie şi ei vor retestare."Atmosferă grea în Centrul COVID de la Moldexpo. Tot ce se aude este zgomotul produs de aparatele de oxigen și tusea puternică a pacienților."- Câţi paşi puteţi face? - Vreo 20 de paşi pot face şi gata, dacă încă nu îmi dă voie plămânii."După o inspecţie prin câteva secţii, echipa noastră de filmare a văzut zeci de pacienţi care nu mai pot respira de sine stătători şi au nevoie de o mască de oxigen."La TV vi se pare că e aşa ... boala asta, dar eu am văzut om în reanimare care mai nu a murit."Medicii spun că, dacă înainte aveau grupuri de pacienţi care au fost pe la nunţi sau cumetrii şi se ştia sursa de infectare, acum majoritatea nici nu mai ştiu de unde au luat virusul."Undeva am pus mâna şi iată că am luat."Pe acest bărbat de 70 de ani l-am întâlnit în secţia de terapie intensivă cu ochii roşii de plâns. El spune că a trecut prin chinurile iadului şi că și-a pierdut speranţa că va reveni la viaţa de dinainte de COVID."Suntem datori cu moartea lui Dumnezeu."Recuperarea grea i-a făcut pe unii să ia decizia corectă."Stând în paturile astea mi-am dat seama că vreau să mă vaccinez numaidecât."Medicii spun că 90 la sută dintre cazurile grave ar fi putut fi evitate dacă pacienții se vaccinau la timp."Mă înăduş cu totul. - V-aţi vaccinat? - Încă nu. - Dar după ce o să ieşiţi o să vă vaccinaţi? - O să vedem.""Eu care eram împotriva vaccinării m-am vaccinat ca să plec mai tare în Europa, dar acum m-am convins că după două vaccinuri m-am îmbolnăvit şi eu. Lumea o să o păţească rău dacă nu se vaccinează."" - Dar v-aţi vaccinat? - Nu şi dau la toţi un sfat să se vaccineze, poate e mai bine, nu ştiu precis, dar după asta mă vaccinez. - Dar de ce nu v-aţi vaccinat până acum? - Lăsam aşa de azi pe mâine."Medicii spun că se află la capătul puterilor și îi imploră pe cetățeni să se vaccineze."Tura de 24 de ore, dar noi lucrăm câte patru ore, apoi patru ore ne odihnim că este imposibil. - Mai puteţi? - Dar ce să facem? Muncim, e datoria noastră.", a declarat Veaceslav Păduleanu, medic Centrul de Triere COVID-19 Moldexpo.Ieri, în toate spitalele din ţară erau internaţi 2009 bolnavi de COVID, dintre care 177 în stare extrem de gravă și 19 intubaţi. Până acum s-au vaccinat aproape 820 de mii de moldoveni, ceea ce constituie aproximativ 24% din populaţia ţării.