Experţii în energetică sunt îngrijoraţi de problema importului de gaze naturale, pe care o califică drept politică. În cadrul Primelor Ştiri de la PRIME, Sergiu Ungureanu a declarat că negocierile trebuiau să înceapă cu mai mult timp înainte de expirarea contractului vechi, nu când iarna deja bate la uşă. Expertul în energetică atrage atenţia că ţara noastră nu are suficiente resurse alternative, iar stocurile ne ajung doar pentru câteva zile.În plus, până acum, autoritățile nu au explicat cine şi cum va compensa diferența între preţul de import şi tariful plătit de consumatori."Dacă totuşi Moldovagaz va achita, vor face asta din banii lor, iar într-un final, tot consumatorii vor fi cei care vor plăti această diferenţă. Chiar dacă această diferenţă nu va fi inclusă în tarif anul acesta, va fi cu siguranţă inclusă anul viitor. Banii nu vor veni de nicăieri", a declarat Sergiu Ungureanu.Ungureanu a mai declarat că Moldovagaz ar fi trebuit să anunţe din timp consumatorii industriali despre presiunea scăzută din conducte și că vor trebui să utilizeze combustibili alternativi."Consumatorii industriali au nişte sarcini prestabilite, ei nu pot în două zile să schimbe ceva şi să treacă pe resurse alternative de combustibil, să facă asta efectiv şi repede. Moldova nu are resurse şi nici rezerve de gaze, doar ceea ce ne-a mai rămas în conducte. Avem nişte rezerve de păcură care ne ajung 2-3 zile", spune Ungureanu.Expertul a mai spus că un lucru este cert: tariful la gazul natural va crește, ceea ce va duce la scumpirea energiei termice.Noul contract de livrare a gazelor este încă în ceaţă. Pentru luna aceasta plătim 790 de dolari pentru o mie de metri cubi, faţă de 127 de dolari, după modificarea formulei de calcul a preţului. După vizita de săptămâna trecută în Rusia, abia ieri ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, a declarat că încă nu avem un contract cu Gazprom, iar negocierile vor începe săptămâna aceasta. Între timp, autorităţile discută cu România, Ucraina şi Uniunea Europeană despre posibilitatea de a achiziţiona gaze naturale din alte surse.