Experţii economici prognozează că vor urma noi valuri de scumpiri. Când se va stabiliza situația

Inflaţia ar putea să ajungă la 20 la sută în acest an. Experţii economici prognozează că vor urma noi valuri de scumpiri, iar situaţia se va stabiliza abia la sfârşitul anului sau chiar în 2023."Creşterea preţurilor, în proporţie de 80%, este determinată de factorii externi, şi anume creşterea preţurilor la resursele energetice, produsele petroliere. În al doilea rând, s-au scumpit şi alte produse pe care noi le importăm, cum ar fi materialele de construcţie, chiar şi produse agricole pe care noi le importăm.", a declarat Alexandru Lupușor, director executiv "Expert-Grup"."Trebuie să ne aşteptăm la creşteri de inflaţie în perioada următoare. Cât de mari vor fi ele, nu ştiu, e destul de speculativ. Ultimele evaluări ale Băncii Naţionale vorbesc despre pragul maxim al inflaţiei de 20 la sută, dar ar putea să trecem de aceste valori. Cer este că inflaţie va fi şi va fi cam tot anul.", a declarat Viorel Gîrbu, expert economic.Experții susțin că una dintre probleme este că Moldova are o economie slab dezvoltată."În primul rând, vorbim despre faptul că avem o economie care nu produce mai nimic şi se bazează doar pe import şi în al doilea rând, avem foarte multe rigidităţi în economie şi acest lucru duce la preţuri mai mari. Şi atunci, era de aşteptat să avem o performanţă foarte proastă în condiţii de stres în plan economic.", a declarat Viorel Gîrbu, expert economic.Şi Alexandru Lupuşor spune că în următoarele luni, inflaţia va creşte. Situaţia depinde foarte mult de preţurile la gaz şi produse petroliere."Încă câteva luni vom vedea o creştere a inflaţiei din cauza scumpirii energiei electrice, pentru că tarifele ar putea să se ajusteze. De aceea, încă câteva luni va urma un trend pro inflaţionist, dar în a doua jumătate a acestui an trebuie să ne aşteptăm la o inversare a trendului inflaţionist. ", a declarat Alexandru Lupușor, director executiv "Expert-Grup".Pentru acest an, Banca Naţională a prognozat o inflaţie de 13,9 la sută. Săptămâna trecută, cel mai mare combinat de panificaţie din ţară a scumpit, în medie, cu 30% toate sortimentele de pâine, cu excepţia celei sociale. Şi prețul lactatelor a crescut cu 14,34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.