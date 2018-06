Experţii despre proiectul de rezoluţie aprobat de ONU: Demersul Moldovei demonstrează curaj politic

Demersul ţării noastre la ONU demonstrează curajul politic al actualei guvernări. În acelaşi timp, adoptarea rezoluţiei privind retragerea trupelor ruseşti a făcut ca vocea Moldovei să fie auzită. De această părere sunt mai mulţi analişti politici.



Experţii susţin că, datorită eforturilor autorităţilor, ţara noastră a transmis un mesaj puternic la nivel internaţional.



"Aceasta rezoluţie are o semnificaţie pe plan internaţional importantă. Moldova nu a mai folosit Adunarea Generală a ONU pentru a face o declaraţie atât de puternică, susţinută de majoritatea membrilor ONU. Are o influenţă de imagine şi de o poziţionare foarte clară a dorinţei cetăţenilor Republicii Moldova", a spus Sergiu Ostaf, director CReDO.



Analiştii politici consideră că adoptarea rezoluţiei va întări poziţia Moldovei în dialogul cu Moscova.



"Sigur că este în favoarea Republicii Moldova şi este un argument în plus în discuţiile noastre cu Rusia în vederea evacuării trupelor militare ruse şi a muniţiilor şi, desigur, discuţii cu privire la reglementarea politică a conflictului transnistrean", a menţionat Corneliu Ciurea, analist politic.



Totodată, ex-consilierul prezidențial și fostul deputat Vlad Darie consideră că demersul Guvernului Filip este o premieră pentru istoria contemporană a ţării.

Vineri, Adunarea Generală a ONU a aprobat proiectul de rezoluţie depus de ţara noastră şi de alte şapte state cu privire la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei. Documentul a primit 64 de voturi pentru şi 15 împotrivă.