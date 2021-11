Experţii, despre amenințările lui Dumitru Alaiba față de jurnaliști: „Este o tentativă de cenzurare a presei”

Tentativă de cenzurare a presei și de influențare a politicilor editoriale ale instituțiilor media. Aşa au catalogat mai mulți experți şi analiști declarațiile preşedintelui Comisiei Economie a Parlamentului, Dumitru Alaiba, în care acesta a spus că va denunța unele posturi TV la Consiliul Audiovizualului pentru difuzarea unor ştiri care l-au deranjat.

Deputatul PAS a lansat aceste ameninţări în contextul în care jurnalista Oxana Bodnar l-a întrebat despre postarea pe Facebook, în care s-a plâns că se simte atacat în legătură cu inițiativa sa privind interzicerea publicității la loterie şi pariuri sportive.

„ OXANA BODNAR: Domnule Alaiba, nu sunt subiecte paralele.

DUMITRU ALAIBA: N-o să auziţi niciun comentariu util de la mine la subiectul dat.

OXANA BODNAR: Dar la cine v-aţi referit? Cumva aţi vorbit despre presă...

DUMITRU ALAIBA: După votarea în lectura a doua o să dau cu lux de amănunte toate detaliile şi monitorizarea presei, tot, tot, tot...

OXANA BODNAR: Adică v-aţi referit la un post de televiziune?

DUMITRU ALAIBA: Şi la CCA o să ne adresăm...

OXANA BODNAR: La CA vă veţi adresa? Dar în legătură cu ce ştire, ca să ştim, cu ce afirmaţie?

DUMITRU ALAIBA: Tot asta după votul în a doua lectură.”



Fostul membru al Consiliului Audiovizualului Veronica Cojocaru consideră că declarațiile deputatului PAS nu se încadrează în limitele legislaţiei.



„E cazul ca domnului Alaiba să-și schimbe modul de comunicare cu orice reprezentant al mass-media, fie el comod sau mai puţin comod, ca el să-şi facă liniştit meserie, să nu se simtă intimidat şi să informeze publicul corect. În al doilea rând, dacă tot a votat pentru respingerea raportului de activitate al CA, era cazul să studieze prevederile Codului Serviciilor Media Audiovizuale. Asta l-ar fi scutit acum să piardă timpul pe sesizări şi plângeri care nu cad sub incidență Codului.”, a declarat Veronica Cojocaru, fost membru al Consiliului Audiovizualului.



Veronica Cojocaru atenţionează că declaraţiile lui Dumitru Alaiba provoacă temeri, după ce majoritatea parlamentară a modificat legislaţia, astfel încât membrii Consiliului Audiovizualului pot fi demişi odată cu respingerea raportului de activitate a instituţiei.



„Având în vedere ca PAS şi-a asumat deschis toate funcţiile importante în instituţiile-cheie, declaraţiile de acest gen ale deptutaţilor, personal le calific drept cenzură. Ba, chiar mai mult, în condiţiile în care majoritatea viitorilor membri CA vor fi aleşi în exclusivitate pe criterii politice, aceasta instituţie automat se transformă într-un instrument de intimidare a presei incomode.”, a adăugat Veronica Cojocaru, expert în domeniul audiovizualului.



Şi analistul politic Anatol Ţăranu spune că, în contextul declaraţiilor lui Dumitru Alaiba, ultimele modificări a Codului Serviciilor Media Audiovizuale trezesc mai multe îngrijorări.



„Orice politician care intră în conflict cu jurnaliştii riscă mult. Orice instituţie care exercită control asupra audiovizualului trebuie să aibă un grad înalt de independenţă, eu aş spune să fie absolut independentă faţă de politic. Din acest punct de vedere, acele amendamente care au fost făcute trezesc anumite dubii, dar să vedem care vor fi practicele.”, a menționat Anatol Țăranu, analist politic.



Iar directorul executiv al Asociaţiei Presei Independente, Petru Macovei, a îndemnat atât politicienii, cât şi presa să dea dovadă de corectitudine.



„Să vedem ce comportament va avea Consiliul Audiovizualului. Sper să fie selectate persoane profesioniste care nu să fie controlate politic. Este o situaţia reprobabilă, un ales al poporului nu trebuie să vorbească aşa cu presă, la fel şi presa nu trebuie să facă din ţânţar armăsar.”, a precizat Petru Macovei, director executiv al Asociaţiei Presei Independente.



Analistul politic Igor Boţan spune că politicienii trebuie să aibă aceeaşi atitudine faţă de toţi jurnalişti, indiferent de politica editorială a instituției în care activează.



„Orice politician, că este din majoritate de guvernare, sau este din opoziţie, trebuie să aibă o atitudine prietenoasă faţă de mass-media, fie mass-media, să spun aşa, împărtăşeşte un anumit sau face parte din anumit curent de gândire sau face parte din altul - în orice situaţie.”, a relatat Igor Boțan, analist politic.



Expertul media Dumitru Ţîra cataloghează declaraţiile lui Alaiba drept amenințare.



„Este o încercare de a influenţa acţiunile, activitățile instituţiilor mass-media, ceea ce este, de fapt periculos şi necorespunzător. Toţi politicieni, deputaţi, miniştri şi aşa mai departe, trebuie să fie respectuoşi cu reprezentanţii mass-media. Domnul deputat Alaiba are dreptul să scrie sesizări, plângeri, dar, desigur, din postura pe care o are declaraţiile respective pot fi interpretate poate nu chiar ca un abuz, dar ca o ameninţare.”, a spus Dumitru Țîra, expert media.



Postul nostru de televiziune condamnă orice atac şi intimidare la adresa jurnaliştilor, precum şi ameninţări privind răfuiala cu instituţiile de presă prin intermediul Consiliului Audiovizualului. Dumitru Alaiba a fost inclus în lista inamicilor presei de Centrul pentru Jurnalism Independent, după ce l-a insultat pe jurnalistul PRIME Sergiu Gurdiş, care l-a întrebat despre inițiativa sa privind interzicerea publicităţii la loterie şi pariuri sportive.