Experţii CRITICĂ noul contract cu Gazprom şi spun că tariful la gaz pentru consumatorii finali ar putea creşte în medie cu 30%

Tariful la gaz pentru consumatorii finali ar putea creşte în medie cu 30 la sută, susţin experţii economici. Suma reiese din noua formulă de calcul, agreată de Moldovagaz şi Gazprom, care însă nu este făcută publică de Guvern. Totodată, experţii susţin că aceasta ar dezavantaja financiar Republica Moldova.

Expertul economic, Veaceslav Ioniţă, suţine că, potrivit noii formule de calcul, locuitorii de pe malul drept al Nistrului vor achita, anual, pentru gaz cu 110 milioane de dolari mai mult decât până acum. În aceste condiţii ANRE va fi nevoită să majoreze tariful pentru populație, ceea ce înseamnă un preț de minim 6 lei şi 50 de bani pentru un metru cub.

"Acest preț este mai mare decât cel actual de 4,9 lei, însă mai mic decât tariful maxim, care a existat în 2015 de 7,18 lei pentru metrul cub de gaze. În opinia lui, sunt două instrumente de intervenție: majorări treptate de tarife, fără a admite creșteri bruște şi compensații din partea Guvernului pentru categoriile defavorizate.

Un alt expert, Dionis Cenuşă, susţine că "Moldova va plăti prețuri mai mari, chiar și după stabilizarea pieței. Prețurile petrolului nu vor scădea oricum, mai ales din cauza efectelor sociale şi economice persistente ale pandemiei", a scris acesta pe faceebook.

Cenuşă insistă că autorităţile ar trebui să facă publică formula de calcul a tarifului şi mai acuză Guvernul că nu a oferit transparenţă despre procesul de negocieri de la Sankt Petersburg.

Potrivit lui Cenuşă, în spaţiul public deja circulă o formulă de calcul, dar sub formă de speculaţii. Este incredibil, dar actuala guvernare nu aplică ceea ce predică, mai constată acesta.

Alte voci cred că Moldovagaz ar fi putut obţine un contract fianciar mai avantajos cu Gazprom, dacă autorităţile ar fi avut un dialog mai temperat şi diplomatic.



"În final am obţinut condiţii mai proaste decât contractul precedent, anume din cauza acestor 30 la sută în formula de calcul pentru perioada de iarnă. Probabil dacă ar fi fost acţiuni mai coerente, mai distante şi mai multă diplomaţie în relaţiile cu Federaţia Rusă", a spus Roman Chirca, expert economic.



Şi fostul şef al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică, Victor Parlicov, consideră că noul contract este dezavantajos.



"Această formulă de preţ în opinia mea este mai proastă decât ceea ce am avut până în 2020, dar relativ ok comparativ cu ce am avut în 2021", a spus Victor Parlicov.

Republica Moldova a achitat cel mai mare preț mediu anual pentru gaz în perioada anilor 2012 - 2014, aproximativ 382 de dolari pentru o mie de metri cubi.