Experţii critică modificările privind evaluarea activităţii Consiliului de Supraveghere a companiei „Teleradio-Moldova”

Dacă legea nu funcționează, nu trebuie modificată de câte ori vrea guvernarea, ci trebuie să se asigure implementarea ei, e părerea directorului executiv al Asociației Presei Electronice APEL, Ion Bunduchi, despre decizia majorităţii parlamentare de a readuce sub control parlamentar Compania "Teleradio-Moldova". Şi alţi experţi mass-media şi analişti politici au criticat la dezbaterile de la Agenţia de presă "Info-Prim Neo" intenţia guvernării de a introduce modificările în Codul Serviciilor Media Audiovizuale.



„Întrebarea mea va fi: atunci când legea nu funcţionează, ea trebuie schimbată, ori trebuie de insistat să fie implementată aşa cum zice legea? Noi de ce nu am schimbat până acum zece Constituţii?”, a declarat Ion Bunduchi, director executiv al Asociației Presei Electronice APEL.



Experţii au reclamat lipsa criteriilor clare pentru evaluarea activităţii Consiliului de Supraveghere a "Teleradio-Moldova". În plus, au criticat şi intenția deputaților PAS de a simplifica mecanismul de demitere a membrilor Consiliului Audiovizualului. Proiectul de lege prevede că atât membrii CA, cât şi membrii Consiliului de Supraveghere al "Teleradio-Moldova" sunt fi demişi automat dacă rapoartele anuale de activitate sunt respinse de majoritatea parlamentară.



„Dacă nu vrem să luăm, scuzaţi-mi termenul neacademic, "o ştangă politică", atunci noi trebuie să numim oameni, care să livreze rezultat şi să facă. Asta este interesul nostru politic.”, a menționat Virgil Pîslariuc, deputat PAS.



Analistul politic Igor Boţan a atras atenţia că modificările legislative vor permite oricărei guvernări să controleze televiziunea şi radioul public.



„Dacă "Teleradio-Moldova" va promova o politică editorială care, spunem aşa, va fi una blândă, indulgentă faţă de guvernare, ei ar putea să-şi asigure, cel puţin pe durata mandatului PAS, aflarea în funcţiile respective. Dacă se schimbă guvernarea, ei foarte uşor zboară în baza primului raport.”, a relatat Igor Boțan, expert al proiectului IPN.



Deputatul PAS Virgil Pîslariuc susţine că scopul final al modificărilor este de a responsabiliza conducerile "Teleradio-Moldova" şi a Consiliului Audiovizualului.



„Codul este foarte bun, dar el a dat foarte mare independenţă Consiliului Audiovizualului, regulatorului, şi chiar s-a pus întrebarea atunci, dacă noi facem bine că le dăm aşa de multe libertăţi.”, a adăugat Virgil Pîslariuc, deputat PAS.



Proiectul e criticat şi de alţi experţi: analistul politic Dionis Cenuşa atrage atenţia că iniţiativa a fost votată la nicio săptămână după înregistrare.

"Iarăși fără consultări publice, cu grabă nejustificată, majoritatea PAS schimbă Codul Serviciilor Media Audiovizuale, care implică riscuri majore pentru re-politizarea activității sau politicii editoriale a radiodifuzorului public.", a scris Cenuşa.



Iar analistul media Victor Gotişan a scris pe Facebook:"De câteva zile încerc să înțeleg: cum asiguri independența unei instituții publice fața de factorul politic băgând-o sub control, direct, parlamentar? Parlamentul este cea mai politizată instituție într-o țară. E constituit – exclusiv – din reprezentanți ai partidelor politice. Încă nu mi-am putut da răspunsul. Mai încerc…", a scris Gotişan.



Săptămâna trecută, modificările legii au fost criticate dur de opoziţie, care denunţă încercarea guvernării de a institui cenzura la singurul radiodifuzor public naţional şi de a controla politic CA. De asemenea, mai multe organizaţii de media au emis o declaraţie publică prin care au reclamat riscurile de imixtiune politică în activitatea "Teleradio-Moldova". Abia marţi, 26 octombrie, comisia de profil din cadrul Parlamentului organizează consultări publice pe marginea modificărilor propuse de PAS.