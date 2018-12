Experţii au stabilit care este melodia de Crăciun perfectă (VIDEO)

Experţii de la Ostereo au analizat fiecare cântec de Crăciun care s-a aflat în ultimii 50 de ani pe primul loc în topuri, iar versiunea "Always On My Mind", piesă a lui Elvis Presley, cântată de Pet Shop Boys este cea mai apropiată de formula perfectă, scrie digi24.ro.

Potrivit studiului, ca să câştige locul fruntaş în topurile de Crăciun, o piesă trebuie să aibă durata de 3 minute şi 57 de secunde, să fie interpretată în sol major, să aibă 114 bpm (beats per minute) şi să fie cântată de un artist solo în vârstă de 27 de ani.

A mai fost descoperit că aproximativ jumătate dintre piesele clasate pe primul loc au fost coveruri, aproape toate tratând altă temă decât Crăciunul, şi multe au fost balade.

"Always on My Mind" din 1987 are tonalitatea şi durata ideale, iar faptul că este un cover este un punct în plus. Totuşi, ea este interpretată de un duo, cu vârsta medie de 31 de ani şi jumătate, şi este puţin mai rapidă, la 125 bpm.

"Cred că suntem departe de un single pentru Crăciun de loc întâi generat algoritmic, dar anumite caracteristici fac ca unele să placă mai mult publicului. Poţi transforma o piesă obişnuită într-un hit în orice moment al anului, iar faptul că sunt adăugaţi clopoţei de sanie unui cântec de Crăciun nu face diferenţa, dacă nu e deja unul reuşit", a spus Howard Murphy, fondator al Ostereo, într-un comunicat citat de NME.

El a dat şi un exemplu: "Fără clopotele de biserică de la final, «Stay Another Day» a East 17 este un cântec bun, dar nu unul de Crăciun".

Murphy a mai spus că "o instrumentaţie ingenioasă poate creşte sentimentul festiv" dat de o piesă, de aici şi succesul din perioada Crăciunului.

În prezent, Ariana Grande rămâne pe primul loc în topul single-urilor cu "Thank U, Next", clasament în care se mai găsesc piese ale unora ca Elton John, Miley Cyrus şi Mark Ronson, Ava Max şi Clean Bandit.

Anul trecut, Ed Sheeran a monopolizat topurile din perioada Crăciunului cu single-ul "Perfect", care a beneficiat de un videoclip de sezon.