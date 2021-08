Experţi: Schimbarea modului de alegere a şefului CNA va reduce din transparenţa şi va fi criticată de instituţiile internaţionale

Schimbarea modului de alegere a şefului CNA va reduce din transparenţa şi încrederea în instituţie şi va fi criticată de instituţiile internaţionale. Este părerea experţilor care le recomandă celor de la PAS să renunţe la proiectul de lege prin care şeful CNA nu va mai fi ales prin concurs, ci la propunerea a 20 de deputaţi. La câteva zile de la aprobarea în prima lectură a proiectului, Parlamentul a organizat consultări publice."Vă asigurăm că susţinem să renunţați la acest proiect şi să daţi dovadă de diligenţă şi să organizaţi şi să arătaţi master-сlass, deci să organizaţi un concurs după toate regulile, oferind posibilitatea tuturor celor care îşi doresc o avansare în carieră să participe. Aceasta pune anumite limite celor care îşi doresc să numească persoane loiale, însă nu sunt suficient de bine pregătite şi vor trebui să găsească candidaţi mai buni care să reziste concurenţei", a declarat Mariana Kalughin, expert Transparency International.De cealaltă parte, PAS precizează că schimbările sunt necesare pentru a putea restabili ordinea de drept în ţară."Aş susţine nu sută la sută, dar 200 de procente tot ce aţi spus dumneavoastră, în teorie lucrurile într-adevăr arată aşa de bine. Noi ca şi ţară am excelat în adoptarea celor mai bune practici internaţionale. Şi ne-am trezit în situaţia unui stat care practic niciun organ care răspunde de Justiţie sau de Anticorupţie, practic nu funcţionează", a spus Olesea Stamate, preşedintele Comisiei juridice, numiri şi imunităţi.Poziţia guvernării nu a fost însă susinută de participanţii la consultări."Aşa au fost toate puterile, toate orânduielile crude şi nedrepte. Dumneavoastră nu doriţi să ascultaţi că aveţi pâinea şi cuţitul şi aveţi majoritate şi aveţi o majoritate calificată, puteţi să faceţi lucruri mult mai bune decât acestea", a declarat avocatul Mihai Corj.PAS insistă că deocamdată, concursurile nu ar fi utile, deoarece nu ar da rezultatele dorite."Restabilirea ordinii de drept şi Justiţiei în ţara noastră, iar pe parcurs elaborarea unui cadru care va permitea organizarea pe viitor a concursurilor pentru funcţii publice de diferit nivel şi atunci într-adevăr acest mecanism are şanse să funcţioneze, în situaţia actuală, el nu are şanse", a spus Olesea Stamate.În 13 august, deputaţii PAS au votat în prima lectură proiectul de lege care prevede schimbarea modului de alegere a şefului CNA. Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor a criticat iniţiativa şi acuză majoritatea parlamentară că urmăreşte subordonarea politică a CNA.