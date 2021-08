Experţi: Majorarea numărului de ministere va provoca cheltuieli suplimentare la buget

"Decizia este foarte corectă acum că ministerele aşa zise "vinigrete" au fost divizate. Noi am revenit la structura mai mult normală pentru mine rămâne întrebarea de ce noi iarăşi avem patru viceprim-miniştri. Am făcut mai multe ministere, asta înseamnă că unele agenţii pot fi lichidate", a menţionat Alexandru Muravschi, fost ministru al Economiei."Cert că vor creşte cheltuielile administrative pentru mentenanţa acestor ministere, cu cât vor creşte greu de spus trebuie să vedem şi statele de personal. Nu se va trece fără ajustări bugetare, pentru că cheltuielile au fost planificate pentru nouă ministere", a spus Iuire Ciocan, fostul director al Centrului de Implementare a Reformelor."Va permite o administrare mai targhetată şi mai exactă. Nici măcar prim-ministrul desemnat şi nici autorii acestui nou design guvernamental ei încă nu ştiu cum va funcţiona şi cel mai probabil într-o perspectivă de opt, nouă luni Guvernul va veni cu noi ajustări, corectări", a declarat Alexandru Tănase, fost ministru al Justiţiei."Dacă se va ridica nivelul de operativitate şi de funcţionalitate a Guvernului, pierderile acestea de bani vor fi compensate", a precizat Anatol Ţăranu.Solicitat pentru un comentariu, fostul premier Ion Chicu susţine că nu e momentul potrivit pentru schimbări în structura Guvernului. Potrivit lui, viitorul executiv trebuie să aibă în agendă lucruri mai importante.Vineri, Natalia Gavriliţa va prezenta programul de guvernare şi va cere votul deputaților. Fracţiunea PAS are 63 de mandate, suficiente pentru învestirea Guvernului.