Experți italieni: COVID-19 afectează toate organele corpului, nu este doar o boală respiratorie

Potrivit unor medici italieni, efectele pe termen lung ale infecției cu SARS-CoV-2 ar putea fi mai grave decât se credea inițial.

Mai exact, o serie de pacienți care au scăpat deja de infectarea cu COVID-19 încă se confruntă cu diverse de sănătate, precum boli renale, psihoză, insomnii, infecții ale coloanei vertebrale, accidente vasculare cerebrale, oboseală cronică sau probleme de mobilitate, iar unele victime este posibil să nu se mai recupereze niciodată după contactarea virusului, spun specialiștii, citați de news.sky

De asemenea, medicii au mai precizat că noul coronavirus este o infecție sistemică și afectează toate organele corpului, nu este doar o boală respiratorie. Mai mult, toate grupele de vârstă sunt vulnerabile.

„La început am crezut că este o gripă, apoi am crezut că este o gripă cu pneumonie, dar ulterior am descoperit că este o boală sistemică. Acum observăm și alte manifestări acute de insuficiență renală care necesită dializă sau accidente vasculare cerebrale, apoi infarct miocardic acut, deci o mulțime de complicații ale virusului. De asemenea, există o proporție semnificativă a populației cu leziuni cronice cauzate de virus”, notează sursa citată.

Organizația Mondială a Sănătății a emis un avertisment conform căruia pandemia de coronavirus „nu este sub control” și ”se înrăutățește”.

Mai exact, directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dezvăluit că numărul de cazuri COVID-19 la nivel mondial s-a dublat în ultimele șase săptămâni.

„Virusul a sporit sistemele de sănătate în unele dintre cele mai bogate națiuni ale lumii, în timp ce unele țări care au avut un răspuns cu succes au fost mijloace modeste. Știm că atunci când țările adoptă o abordare cuprinzătoare bazată pe măsuri fundamentale de sănătate publică - cum ar fi găsirea, izolarea, testarea și tratarea cazurilor și urmărirea și contactele de carantină - focarul poate fi pus sub control.

Și pandemia continuă să se accelereze. Numărul total de cazuri s-a dublat în ultimele șase săptămâni”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De asemenea, OMS a mai lansat un avertisment, potrivit căruia noul coronavirus s-ar putea transmite și prin aer în spații închise.

Anumite studii sugerează că această posibilitate în principal în „spații aglomerate închise... spre exemplu, în restaurante și în sălile de fitness”, susține OMS. Acest lucru ar putea însemna că aerosolii cu virus pot rămâne infecțioși în aer pentru o perioadă determinată de timp. Cu toate acestea, alte studii resping prezența de ARN viral în aer, în afara procedurilor medicale, a explicat OMS, adăugând că este nevoie de mai multe cercetări pentru o poziție edificatoare.

Pe fondul creșterii numărului de infectări cu COVID-19, OMS a mai tras un semnal de alarmă:

„Lumea nu va reveni la vechea normalitate într-un viitor previzibil. Virusul rămâne inamicul public numărul unu, dar acțiunile numeroaselor guverne și persoane nu reflectă acest lucru. Prea multe țări merg în direcția greșită", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit Le Figaro.

Până în prezent, au fost înregistrate peste 12,9 milioane de cazuri de infectări cu noul coronavirus la nivel mondial, în 196 de state.