Experți internaționali în medicină, despre MOTIVUL care a dus la îmbolnăvirea unui număr mare de persoane în Italia

Măsurile întârziate ale autorităților din Italia privind evitarea răspândirii noului coronavirus este principalul motiv care a dus la un număr atât de mare de persoane ce au contractat boala. De această părere sunt mai experți internaționali în medicină și economie, care susțin că bilanțul putea fi mai mic, dacă locurile publice erau închise mai devreme, iar oamenii erau plasați în carantină.

Una dintre măsurile întârziate ale Guvernul Italiei a fost închiderea regiunilor din nordul țării și intrarea în carantină a peste 16 milioane de locuitori. Până atunci, zeci de mii de oameni au reușit să-și părăsească locuințele și s-au refugiat în sudul Italiei.



"Am citit în urmă cu două ore că ei intenționează să introducă orașul Padova într-o zonă roșie. Astfel am decis să mă duc la rudele mele din sudul țării", a menţionat un italian.



Restaurantele, barurile și locurile publice au fost închise prea târziu. Numeroși italieni, dar și turiștii continuau să-și petreacă serile în localuri, fără prea multe griji.



"Nu găsesc niciun loc în care să mănânc. M-am uitat ieri la știri, dar toate erau în limba italiană. Am găsit unele în engleză, dar nu au văzut nicăieri că localurile sunt închise. Acum nu am unde mânca", a spus o femeie.



Acum, în Italia numărul celor contaminați a ajuns la peste 21 de mii, iar al celor decedaţi la puțin peste trei mii. Greșeli similare au fost comise și de autoritățile din Spania, a doua cea mai afectată țară din Europa după Italia. Abia sâmbătă a fost instituită stare de urgență la nivel național, iar oamenilor li s-a interzis să iasă din case.



"Starea de urgență este un mecanism al statului nostru prevăzut în Constituție pentru a face față unei crize uriașe din cauza căreia, din păcate, suferă întreaga lume, dar și Spania", a punctat Pedro Sanchez, premierul Spaniei.



Numărul persoanelor infectate în Spania a ajuns la aproape șapte mii, iar al deceselor la puțin peste 200. În doar 24 de ore, aici au fost înregistrate aproape 2000 de cazuri de îmbolnăvire şi peste 100 de pacienţi au murit.

Franța e a treia țară de pe bătrânul continent după numărul de persoane contaminate, dar abia duminică au început să fie închise restaurantele și barurile. Autorităţile din Marea Britanie au luat măsuri destul de relaxate până acum, deşi au în jur de 1200 de bolnavi şi în jur de 40 de decese. Instituţiile publice activează în regim normal şi doar şcolile în care vor fi înregistrate cazuri de îmbolnăvire urmează să fie închise. Cursele aeriene şi feroviare nu au fost sistate. Autorităţile le-au recomandat persoanelor de peste 70 de ani să se autoizoleze.

În condițiile în care măsurile întârziate au dus la un număr mare de persoane contaminate, OMS a îndemnat autoritățile din toate colțurile lumii să implementeze măsuri drastice chiar de la primele cazuri confirmate de COVID-19.



"Țările trebuie să detecteze, să testeze, să trateze și să mobilizeze oamenii. Doar așa poate fi prevenită infectarea unui număr mare de persoane, care la rândul lor să răspândească boala în comunități", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al OMS.



Îndemnul OMS a fost auzit de zeci de țări printre care Cehia, Danemarca, Lituania sau Slovacia, care au închis frontierele, instituțiile de învățământ și locurile publice, chiar dacă au un număr mic de persoane contaminate.