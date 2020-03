Experţi: FMI a apreciat reformele din sistemul financiar

Expertul economic Roman Chirca consideră că acest suport financiar nu ar fi fost acordat dacă Guvernul Chicu ar fi avut o altă abordare faţă de angajamentele negociate cu FMI."Cu toate că au trecut prin trei guverne, acest program şi-a păstrat continuitatea şi a avut şi dinamica şi inerţia reformelor iniţiate. Per ansamblu putem vorbi despre o constatare şi o finisare cu succes a programului. Lucru care nu s-a întâmplat de foarte mulţi ani. Practic ultimul program cu succes finalizat în care nu au existat restanţe la ultima tranşă a fost programul din 2000", a spus expertul economic, Roman Chirca.Chircă mai menţionează şi faptul că reformele făcute în ultimii trei ani vor securiza sistemul financiar şi NU vor permite repetarea situaţiei cu frauda din sistemul bancar."Cadrul legal a fost racordat la directivele Uniunii Europene au fost implementate mai multe pachete şi practici internaţionale de gestiune bancară. Putem constata acum că există o mai mare încredere faţă de acest sistem. Nu cred de exemplu că un caz similar cu furtul miliardului ar fi fost posibilă în actualul sistem de supraveghere bancar", a spus expertul economic, Roman Chirca.Acordul semnat cu FMI în 2016 prevedea alocarea, până la sfârşitul anului 2019, a unei finanţări de peste 170 milioane de dolari. Ulterior, termenul a fost prelungit până în luna martie a acestui an. Fostul ministrul al Economiei Alexandru Muravschi este de părere că un motiv a stopării tranşei de la FMI a fost criza politică, de după alegerile parlamentare, când trei luni de zile nu a fost ales un guvern. Muravschi mai menţionează că FMI practic nu a avut cu cine discuta pentru că nu a fost majoritate parlamentară."Programul Chicu a îndeplinit toate obligaţiunile, nu au schimbat nimic. Misiunea Fondului Monetar, care era în decembrie în Republica Moldova a judecat tot. Am înţeles că ei sunt mulţumiţi că programul a fost îndeplinit. Şi de aceea a fost primită decizia că programul poate fi închis prin alocarea banilor din tranşa trei", a spus fost ministrul al Economiei, Alexandru Muravschi.Expertul economic Veaceslav Ioniţă vorbeşte despre faptul că alocarea banilor de la FMI este meritul guvernelor, care s-au perindat în ultimii trei ani. Ioniţă subliniază însă că autorităţile NU ar trebui să se relaxeze, pentru că în Republica Moldova au rămas restanţe atât de ordin social, cât şi economic."Efortul este pentru trei ani de zile şi trebuie să dăm meritele la toată lumea. Faptul că noul guvern a aprobat lega privind instituțiile nebancare asta denotă faptul că şi noul guvern de fapt a rămas fidel angajamentelor care au fost. În opinia mea pe alte dimensiuni avem probleme ca să fie foarte clar republica Moldova are foarte multe probleme", a spus expertul economic, Veaceslav Ioniţă.