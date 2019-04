Experți: DISCUŢIILE PSRM-ACUM nu sunt altceva decât un exemplu cum nu trebuie purtate negocierile

Discuţiile de ieri dintre PSRM şi binomul PAS-PPDA privind crearea majorităţii guvernamentale nu sunt altceva decât un exemplu cum nu trebuie purtate negocierile.

Declaraţiile au fost făcute, aseară, de invitaţii emisiunii Fabrika. Experţii sunt dezamăgiţi de modul în care a decurs întrevederea dintre reprezentanţii blocului politic "ACUM" şi cei ai socialiştilor.



"Aceasta a fost un exemplu grotesc cum nu trebuie de desfăşurat negocierile. Şi eu o să recomand colegilor de la facultate, atunci când se discută cu studenţii negocierile politice, să dea un exemplu pentru a explica viitorilor politologi, poate consilieri politici, funcţionari publici, cum nu trebuie de desfăşurat negocierile. 09.49 Aici mă refer mai ales la reprezentanţii blocului ACUM", a spus Alexandru Solcan, decan FRIŞPA.



"Noi nu am văzut cultură politică, nu am văzut o etică şi nu am văzut nici dorinţă. Lumea a văzut un paradox, o glumă politică, haideţi aşa să o numim. A fost o glumă politică în mare parte pentru că şi o parte şi altă parte şi-au bătut joc, mi se pare, şi de cetăţeni şi unul de altul", a spus Ian Lisnevschi, director Intellect Group.



Invitaţii în platou au afirmat că nu văd rostul acestei întâlniri pentru că fiecare dintre participanţi a vorbit despre propria ofertă fără a o lua în calcul pe cea a părţii opuse.

Mai mult, cei din "ACUM" erau deranjaţi de fiecare dată când reprezentanţii PSRM încercau să le vorbească despre aspectele organizatorice obligatorii pentru formarea unei coaliţii.



"Când mergi la negocieri, mai ales că le-ai declarat publice, trebuie să dai dovadă de competenţă. Partidul Socialiştilor s-au prezentat cu mult mai pregătiţi pentru aceste discuţii şi tocmai au punctat acolo unde era de punctat. Mi-au părut socialiştii cu mult mai realişti fiindcă au încercat să le explice, nu putem să adoptăm un pachet agreat de dumneavoastră, fără a organiza elementar conducerea Parlamentului", a spus Alexandru Solcan, decan FRIŞPA.



"Blocul "ACUM" nu vine cu o propunere de a construi un viitor sau o guvernare de lungă durată. Din acest context, noi înţelegem că tot ce s-a întâmplat astăzi este un show politic, un show politic rău pregătit", a spus Ian Lisnevschi, director Intellect Group.



"Este ce de învăţat pentru mulţi politicieni fiindcă în campanie când mergi trebuie să laşi loc pentru "Buna ziua" şi să laşi loc pentru o eventuală coaliţie. Sunt dezamăgit de aceste dispute care au loc. Forme fără fond, de fapt", a spus Alexandru Solcan, decan FRIŞPA.