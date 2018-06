Experţi, despre primarul ales al Capitalei: Năstase nu va face nimic. Primăria are nevoie de un manager, nu de un protestatar

Acesta devine periculos pentru mediul de afaceri și potențialii investitori care vor să vină în Chișinău, pentru că nu a ieșit încă din rolul de protestatar."Companiile care ar vrea să cumpere un lot de pământ în Chișinău să construiască o fabrică, ei se vor gândi cum pot să cumpere ceva dacă în orașul acesta primarul nebun merge prin șantiere fără ca să aibă mandat, intră pe teritoriul privat, face bătălii acolo", a menţionat Mihail Bagas, activist civic."Câștigarea Primăriei municipiului Chișinău nu este nimic altceva decât o trambulină pentru alegerile parlamentare. Nu așteptați din partea domnului Năstase să facă ceva pentru mine, pentru domnul Bagas sau pentru locuitorii municipiului Chișinău. Nu! Domnul Năstase face tot ceea ce este posibil pentru a fi votat", a declarat Victor Nichituş, jurnalist.Invitații emisiunii Fabrika au mai spus că"Primăria are nevoie de un manager, dar nu de un protestatar, un revoluționar. Noi am avut un primar care nici nu venea la lucru, am avut un interimar care a încercat și a rezolvat multe probleme și acum am să avem un primar care o să creeze probleme", a conchis Mihail Bagas, activist civic.