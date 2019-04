Experţi: Alegerile anticipate NU pot fi organizate în baza unui sistem electoral nou

foto: publika.md

Au pledat inițial pentru votul uninominal, acum contestă votul mixt și vor anticipate, dar cu vot proporțional. În aceste condiţii, reprezentanţii blocului politic ACUM sunt lipsiţi de convingere şi de credibilitate când vorbesc de legalitatea schimbării sistemului de vot, despre impactul și despre utilitatea acestui lucru. Este părerea invitaţilor emisiunii "Fabrika" de la PUBLIKA TV.



"Acest parlament reflectă societatea moldovenească aşa cum este ea. O treime din populaţie are o opţiune, o treime altă opţiune şi o treime sunt cei care sunt plasaţi pe mijloc. Nu văd niciun argument de ce societatea la o distanţă de trei luni de zile ar vota altfel decât au votat cu trei luni în urmă. Autorii iniţiativei cred că ar trebuie să explice cum văd ei posibilă adoptarea unei asemnea legi", a menţionat Alexandru Tănase, fost preşedinte al Curţii Constituţionale, fost ministru al Justiţiei.



Experţii susţin că alegerile anticipate NU pot fi organizate în baza unui sistem electoral nou. Acesta poate fi modificat numai de un Parlament funcțional, cu cel puțin un an înainte de scrutinul ordinar.



"Acum, la ziua de astăzi, dacă se va forma această coaliţie, Partidul Socialiştilor şi ACUM, nu este exclus şi este una din condiţii că vor reveni la sistemul proporţional pe care în principiu l-au criticat la timpul lor şi unii şi alţii. Problema constă în aceea că este o procedură bine stabilită", a precizat Pavel Midrigan, avocat, conferențiar universitar.



Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale şi fost ministru al Justiţiei, Alexandru Tănase susţine că modificarea sistemului de vot pentru a organiza alegeri anticipate ar fi convenabilă doar unor actori politici.



"Nici măcar autorii acestei iniţiative, din perspectiva mea, nu sunt suficient de convingători şi nu au reuşit să explice clar de ce doresc revenirea la sistemul vechi. Ce indică acest lucru? De fapt, nimeni nu este interesat de regulile de joc. Toată lumea încearcă să îşi croiască reguli care crede el că îl avantajează la un moment dat. Nu cred că modificarea sistemului electoral a avut un impact determinant asupra rezultatelor alegerilor", a declarat Alexandru Tănase.



"Ce o să dea dacă se va reveni, iarăşi o turbulenţă. Fiindcă toate aceste schimbări trebuie cumva justificate. Asta e mare problemă de ce noi trecem de la un sistem la altul şi aici e problema şi neajunsurile politicienilor noştri, trebuie de discutat şi cu societatea civilă şi o consultare mai largă", a punctat Pavel Midrigan, avocat, conferențiar universitar.



"Oamenii sunt conştienţi că vin anticipatele şi fiecare încearcă să îşi caute scuze în faţa propriului electorat. Domnule, nu am reuşit că e rău sistemul, nu am reuşit că, nu ştiu, nu au vrut socialiştii. Probabil toţi sunt conştienţi că asta este calea, deşi este calea cea mai proastă", a conchis fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, fost ministru al Justiţiei.