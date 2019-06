Expert în politici de securitate: Guvernul Sandu nu are habar ce să facă pe domeniile apărării și securității naționale

Expertul în politici de securitate Dumitru Mînzărari a scris pe pagina sa de Facebook precum că domeniile apărării și securității naționale sunt complet ignorate, iar Guvernul pur și simplu nu are habar ce să facă.

"Guvernul Maiei Sandu a postat programul sau de guvernare, foarte posibil in urma criticii lui Victor Chirila. Care a observat ca acesta lipsea, contrar cadrului legal. E bine, ca se reactioneaza macar astfel, daca nu au facut-o singuri, de la bun inceput.

M-am uitat la program. Observati ceva straniu? Domeniile apararii si securitatii nationale sunt complet ignorate. Acum nu ma mira de ce se da in bara asa serios pe aceste directii. Guvernul pur si simplu nu are habar ce sa faca pe aceste domenii. Sau le considera atat de neansemnate, ca nici nu le-a mentionat in programul sau de guvernare.

Bine, vedem, daca au dreptate. Ucrainenii au platit amarnic din motivul ca au ignorat cu deceniile aceste doua domenii. Poate noi suntem deosebiti, speciali, si norocosi, si noua nu ne trebuie sa ne protejam capacitatea de a ne face politicile interne si externe in mod independent si suveran".