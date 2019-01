Expert economic: Moldova a depăşit cea mai mare criză bancară din istoria sa, cea începută în 2014

Moldova a depăşit cea mai mare criză bancară din istoria sa, cea începută în 2014. Este opinia expertului economic Veaceslav Ioniţă, potrivit căruia criza economică de acum cinci ani a fost de trei ori mai puternică şi de două ori mai lungă decât recesiunea globală din 2008.

De la mijlocul anului 2014 până la începutul lui 2018, susţine Veaceslav Ioniţă, volumul creditelor oferite de bănci a scăzut cu aproape 15 miliarde de lei, de la 47,2 miliarde până la 32,1 miliarde. Asta în condiţiile în care depozitele au scăzut pentru o perioadă scurtă în 2015, dar în rest au fost în creştere.



"În 2018 am avut un record, surplusul de bani în bănci au ajuns la 28 de miliarde de lei. Banca Naţională este nevoită leii aceştia să-i îngheţe şi plăteşte dobânda pentru ei. Anul trecut, în 2018, noi am plătit circa 600 de milioane de lei dobândă pentru leii îngheţaţi", a spus expertul economic IDIS "Viitorul", Veaceslav Ioniţa.



Lucrurile au început să se schimbe din februarie anul trecut, iar până la sfârşitul lui 2018, volumul creditelor a crescut cu 3 miliarde şi jumătate de lei. Între timp, a scăzut şi volumul creditelor neperformante, iar băncile s-au reorientat şi au început să ofere împrumuturi persoanelor fizice. Iar dobânzile au scăzut.



"În 2018 am avut o însănătoşire a calităţii creditelor. Creditele dubioase şi compromise, proaste au scăzut cu 30 la sută sau cu 1,2 miliarde de lei. Pe de o parte, s-a înviorat procesul de creditare. Pe de altă parte, procesul de depozite, de depuneri în bănci, tot nu a scăzut", a spus expertul economic IDIS "Viitorul", Veaceslav Ioniţa.



Versiunea lui Veaceslav Ioniţă este confirmată şi de reprezentanţii Bancii Naţionale. Ei spun că politicile prudenţiale şi pro-business ale guvernării au avut un rol esenţial în redresarea situaţiei. O influenţă foarte mare a avut-o programul "Prima Casă".



"A crescut şi numărul creditelor, în special poate fi observată o tendinţă în cadrul programului "Prima Casă". Deci creditele în domeniul imobiliar sau imobiliare au înregistrat o creştere semnificativă pe parcursul anului şi în mare parte, crede că este datorită programului respectiv", a spus director Departamentului supraveghere bancară BNM, Constantit Şchendra.



Şi programul guvernamental "Drumuri bune pentru Moldova" a dat un impuls important, datorită creditelor luate de companiile de construcţii a drumurilor. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniţă, tendinţa se va păstra şi pe viitor, iar anul acesta volumul de credite ipotecare, pentru construcţii şi pentru agricultori va fi în creştere.