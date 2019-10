Expert, despre modul în care este ales procurorul: Procedura este una neconstituţională

Desfăşurarea concursului pentru alegerea procurorului general înainte ca magistraţii Curţii Constituţionale să ofere o claritate cu privire la procedura de selectare, este o sfidare a legii supreme şi a practicilor de drept internaţionale. De această părere este expertul constituţionalist Teodor Cîrnaț, care a criticat dur felul în care Guvernul condus de Maia Sandu înţelege procesul de reformare a justiţiei. Declaraţiile au fost făcute, aseară, în cadrul emsiunii Fabrika de la Publika TV.



"Acest concurs se organizează în baza unei legi neconstituţionale, care a fost contestată printr-o sesizare la Curtea Constituţională", a declarat Teodor Cîrnaț, expert constituţionalist.



Partidul Democrat este cel care a sesizat Curtea Constituţională, ca magistraţii să se expună cu privire la noua procedură de alegere a procurorului general. Înalta Curte nu a răspuns, deocamdată, sesizării democraţilor, iar judecătorii au declarat că nici nu o vor face foarte curând, întrucât instituţia a cerut o părere Comisiei de la Veneţia. Magistraţii au menţionat că răspunsul ar putea să-l primească fie în decembrie, fie deja în primăvară, în funcţie de agenda instituţiei de consultanţă juridică europeană. Astfel, concursul ar putea să aibă loc mai devreme. Teodor Cîrnaț spune că în fruntea Procuraturii Generale ar putea să ajungă Vladislav Gribincea.



"Chiar dacă ulterior Curtea Constituţională va spune că legea prin care s-a organizat acest concurs este neconstituţional, hotărârea Curţii va avea efect pe viitor, la un alt concurs de procuror general, ceea ce înseamnă că actualul procuror general care este selectat în baza unei legi neconstituţionale îşi va prelua mandatul în aşa fel ca el să fie procuror general pe perioada următoare", a spus Teodor Cîrnaț, expert constituţionalist.



Nici premierul Maia Sandu, nici consilierul său, Anastasia Condruc, nu au răspuns la telefon pentru a comenta declaraţiile lui Teodor Cîrnaţ. Miercuri, după şedinţa Guvernului, Maia Sandu afirma cu tărie că reprezentanţii Comisei de la Veneţia nu au cum să se expună negativ asupra legii procuraturii.



"Noi am pregătit aceste modificări la lege, în forma în care să nu poate trezi îngrijorări sau obiecții negative inclusiv din partea Comisiei de la Veneția. Deci, eu nu-mi fac griji", a declarat Maia Sandu, premier.



Constituționalistul Teodor Cîrnaţ a mai menţionat că premierul Maia Sandu încalcă deliberat Constituţia, dar, în acelaşi timp, nu tolerează Adunarea Generală a Judecătorilor, care urmează să-şi aleagă noi membri în Consiliul Suprem al Magistraturii.



"Din punctul meu de vedere aceasta este o ingerință din partea puterii executive atât în raport cu Procuratura, deoarece nu are ce căuta Guvernul în selectarea procurorului general şi nu are ce căuta Guvernul în frunte cu Maia Sandu să-i dicteze puterii judecătoreşti cine şi pe cine trebuie să fie ales în fruntea Consiliului Suprem al Magistraturii", a menționat Teodor Cîrnaț, expert constituţionalist.



Maia Sandu s-a expus şi la acest subiect miercuri. Premierul a lăsat să se înţeleagă că Guvernul ar putea să se opună alegerii altor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor.



"Cu certitudine Guvernul nu o să permită ca judecătorii sau unii judecători să încalce flagrant legea, pentru că asta se întâmplă. Ceea ce s-a întâmplat la şedinţa precedentă a fost o încălcare a legii şi dacă se va continua în acelaşi sens atunci o se va încălca legea. Acest lucru nu poate fi admis. Noi o să venim cu măsuri mult mai dure, inclusiv legislative", a declarat Maia Sandu, premier.



Astăzi, urmează să aibă loc o nouă Adunare Generală Extraordinară a Judecătorilor, unde, magistraţi din toată ţara ar urma să aleagă din rândul lor noi membri ai CSM. Asta după ce, luna trecută, i-au revocat pe judecătorii delegaţi, anterior, în această structură. Guvernul, precum şi membrii demişi ai CSM nu recunosc această decizie şi califică aceste reuniuni drept ilegale.