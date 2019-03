Experiment indeit. Un bărbat a locuit 60 de zile PE STRĂZI pentru a vedea cum se descurcă boschetarii

Ed Stafford, un fost ofițer în armată și explorator britanic, a acceptat provocarea unui canal de televiziune britanic și s-a angajat să trăiască 60 de zile pe străzi pentru a vedea cum trăiesc cei fără adăpost.

Pe parcursul experimentului a locuit printre oamenii străzii din Londra, Glasgow şi Manchester şi a încercat să găsească elementele comune și ce îi deosebește pe aceștia. "Când am fost de acord să dorm pe străzi timp de 60 de zile pentru Channel 4, am încercat să demontez niște stereotipuri negative și să descopăr niște povești de supraviețuire care să inspire.

Rezultatul a fost, însă, mult mai dur decât mi-aș fi putut imagina", scrie Stafford pe pagina sa de Facebook. Scoțând în evidență părțile pozitive ale experienței, exploratorul spune că "în ciuda faptului că mulți dintre ei mi-au spus că se simt ca o comunitate "fantomă" care trăiește pe străzi (nevăzută de cei mai mulți trecători) – frumosul paradox a fost că persoanele fără adăpost sunt toate conectate printr-o experiență comună.

În Londra, ei păreau a fi singura parte a societății care se uita reciproc în ochi atunci când se salută pe străzi". Stafford spune că se aștepta ca în această perioadă să slăbească, dar dimpotrivă, s-a îngrășat 5 kilograme, deoarece foarte mulți trecători i-au oferit sandvişuri şi fast-food. Vorbind de sumele pe care le obțin cerșetorii, el spune că în unele cazuri sumele depășesc cu mult salariul mediu al unui britanic.

În Londra, un om al străzii poate câştiga şi 200 de lire pe zi, mult peste salariul mediu, în timp ce în Manchester, a văzut cum un bărbat fără adăpost a strâns 20 de lire în jumătate de oră cerând bani sub pretextul că vrea să stea la un hostel – după care a i-a cheltuit pe cocaină.

El spune chiar și că "În Glasgow am văzut 26 de voluntari care împărţeau alimente, dar erau doar două persoane care dormeau pe străzi. Am întâlnit chiar un cerşetor care se plângea că trecătorii îl îndoapă", scrie The Guardian.