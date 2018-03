EXPERIMENT: Ce afli după ce citești două luni doar ziare tipărite

EXPERIMENT. Poți să stai fără să citești ziarele pe net? Fără să urmărești postările de pe Facebook? Ce afli dacă, timp de două luni, citești doar presă scrisă? Care sunt subiectele împinse în față de publicațiile tipărite, scrie paginamedia.ro.

Un jurnalist din America a încercat acest experiment.

Timp de două luni a consumat știri ce au provenit exclusiv din presa tipărită:

"Pentru două luni, m-am informat doar din ziare tipărite. Acestea sunt lucrurile pe care le-am învățat din această experiență."

Jurnalistul povestește că a pornit experimentul în luna ianuarie. S-a deconectat de la orice modalitate de informare digitală și a deschis abonamente la trei publicații de presă tipărită.

Mai exact a ales să primească următoarele ziare: The Times, The Wall Street Journal, un ziar local, The Francisco Chronicle și o revistă economică, săptămânală, The Economist.

"Am hotărât să călătoresc în timp. Am oprit notificările ce veneau de la aplicațiile de știri instalate în telefonul meu, m-am deconectat de la Twitter și alte rețele sociale și m-am abonat la trei publicații tipărite".

Farhad Manjoo spune că scopul experimentului a fost de înlocui pentru o perioadă "viteza informării cu precizia și acuratețea informației".

Printre lucrurile pe care le-a observat după ce a început experimentul au fost dependența mai scăzută față de "breaking-news" și timpul liber pe care l-a câștigat citind presa o singură dată pe zi:

"Am avut mai mult timp pe care să îl dedic familiei și de asemenea am reușit să citesc și o jumatate de duzină de cărți", spune Farhad Manjoo.

De asemenea, a structurat lecțiile pe care le-a învățat pe parcursul celor două luni în trei categorii: "Informează-te. Nu foarte rapid. Evită rețelele sociale".

Informează-te! Diferența dintre print și online

Jurnalistul explică diferențele dintre consumul de știri online și cele care provin din surse tipărite:

"Am găsit multe lucruri care nu imi plac la presa tipărită. Tiparul este scump. Scrisul este prea mic, paginile sunt prea mari și incomode în comparație cu ecranul unui dispozitiv mobil. Totuși ce găsim în ziarele tipărite? Știri!"

De asemenea, este foarte important ca cititorii să nu fie distrași de fluxul de comentarii care însoțește orice știre, pentru că acesta nu face decât să îi distragă de la întelegerea evenimentului. Acest lucru face cititorii mult mai susceptibili de dezinformare”, notează jurnalistul.

Nu foarte rapid!

Principala diferență, pe care o subliniază jurnalistul, dintre presa tipărită și digital o reprezintă viteza.

"Noile grupuri media concentrează accentul pe viteză. Peisajul media digital din ultimii ani pun mai multă presiune pe cât de repede apar știrile. Nu trebuie să citim doar presă scrisă."

Manjoo spune că presa tipărită îți oferă senzația că "timpul încetinește" și de asemenea cuvintele par mult mai "pline de sens".

Evită rețelele sociale!

Discuțiile și comentariile pe care știrile le generează în mediul online ajung să devină, uneori, mai importante ca știrea în sine. Jurnalistul recomandă ca rețelele sociale să nu rămână principala sursă din care publicul să se informeze.

"Nu trebuie să citești ziare tipărite pentru a avea o relatie mai bună cu știrile, dar vă rog încetați să folosiți rețelele sociale drept principala sursă din care să primiți știri.”