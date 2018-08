Există o aplicaţie de care nu ştiai! Cum să îţi spionezi prietenii pe WhatsApp

Funcția prin intermediul căreia vezi când a fost cineva online pe WhatsApp poate fi folosită și pentru spionaj, printre altele. În mare parte, posibilitatea de a vedea când un prieten a fost online ultima oară pe WhatsApp e foarte folositoare. În anumite cazuri, însă, această funcție poate fi folosită și în scopuri negative, cum ar fi cel de spionaj, scrie realitatea.net.

O aplicație disponibilă pentru iOS și Android, Chatwatch, folosește informațiile publice despre momentele în care prietenii tăi sunt online și offline, pentru a-ți arăta când folosesc aceștia aplicația.

Cu ajutorul unei asemenea aplicații poți să-ți dai seama care e tiparul de somn al unuia dintre prieteni, sau poți chiar să intuiești dacă două persoane vorbesc constant, în funcție de momentele în care apar online pe platformă.

Chiar și dacă funcția "last seen" este dezactivată din contul de WhatsApp, aplicația Chatwatch are posibilitatea de a-și da seama când cineva folosește platforma de chat. Un mic dezavantaj este că e nevoie de aproximativ 24 de ore de monitorizare inițială înainte ca aplicația să ofere informații relevante cu privire la tiparele de folosire ale WhatsApp, de către prieteni.

Dacă supraveghezi două contacte, aplicația poate corela informațiile adunate de la fiecare și poate să-ți arate când s-au sincronizat acestea în online. Așa poți să-ți dai seama dacă doi dintre prieteni au vorbit, mai ales la ore la care oamenii, de obicei, dorm.