Exercițiu de simulare a unei situații de alertă la Centrul de Sănătate publică din Chişinău. Peste 300 de angajați, evacuați

Situaţii de alertă la Centrul de Sănătate publică din Chişinău. Sirena a anunţat angajaţii că există o situaţie excepţională în instituţie. În aproape trei minute peste 300 de colaboratori au ieşit din încăpere. Spre fericire, evacuarea a fost simulată pentru a testa personalul.

Angajaţii Centrului de Centrului de Sănătate publică s-au mobilizat şi au ieşit operativ afară. Aceştia spun că astfel de exerciţii ajută foarte mult atunci când cu adevărat sunt situaţii de risc.



"Eram în birou, am auzit alarma, respectiv am ieşit pe scările după care suntem instruiţi periodic, care sunt cele mai aproape de biroul nostru.Au fost deschise toate uşile. Ne străduim să nu ne îmbulzim să avem grijă unul de altul", a spus un angajat.



"Nu am fost stresată,dar am ieşit repede cum s-a anunţat că să evacuăm instituţia. Este foarte bine că se simulează. - De ce? - Şi înainte aşa se făcea. În caz de cutremur sau altă situaţie excepţională să fie oamenii pregătiţi", a zis alt angajat.



"Am ieşit repede din birou şi ne-am coborât pe scările din apropiere şi am ieşit afară. Este necesar ca să fie efectuate astfel de evacuări ca toţi să cunoaştem. Şi în şcoli trebuie să fie aşa aplicaţii", a declarat un angajat.



"Eu consider că am reacţionat repede la alertă. Toţi colaboratorii ne-am mobilizat şi am ieşit organizat în afara teritoriului instituţiei pentru a exclude orice situaţie de risc", a spus un angajat.



Directorul Centrului de Sănătate Publică Chişinău spune că pentru prima dată organizează aplicaţii de evacuare.



" Consider că trebuie să organizăm mai frecvent pentru a mobiliza lumea, pentru ca să nu avem situaţiile acestea de panică care sunt pentru că în panică pot să fie riscuri şi de traumatisme. Avem patru laboratoare şi avem riscuri , chimic, risc biologic, risc radiologic", a declarat Luminița Suveică, director Centru de Sănătate Publică Chişinău.



Reprezentanţii Serviciului Situaţiilor Excepţionale au găsit şi unele nereguli şi anume lipsa unei sirene permanente.



"Până la moment lipseşte o instalaţie sonoră care ar avertiza despre evacuare. Probabil în viitorul apropiat ea va fi instalată. În rest evacuarea s-a produs rapid", a zis Liviu Mîrzecu, şef direcţie Serviciul Situaţiilor Excepţionale, Chişinău.



Aplicaţiile au fost efectuate în urma solicitării prim-ministrului Pavel Filip, de a face verificări ample în toate instituţiile culturale şi de agrement. Decizia a fost luată după tragedia de la Kemerovo, unde peste 60 de oameni şi-au pierdut viaţa.