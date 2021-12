Exemplu pentru generațiile tinere de polițiști. Dumitru Ciochină, cel mai în vârstă polițist din cadrul Inspectoratului General de Poliție

De aproape 40 de ani se dedică în totalitate meseriei și își face cu brio datoria față de țară. Vorbim despre Dumitru Ciochină, cel mai în vârstă polițist din cadrul Inspectoratului General de Poliție. La ai săi 59 de ani, angajatul Ministerului de Interne a devenit un exemplu pentru generațiile tinere de polițiști.”Munca în organele de poliție nu este ușoară. Trebuie să de dedici în totalitate. Dacă nu te dedici în totalitate, nu ai succese în activitatea respectivă. Dacă nu cunoști meseria și nu ești un jurist bun, nu poți lucra cu efectivul.”, a declarat Dumitru Ciochină, polițist.Plin de viață și cu zeci de istorii în spate care l-au marcat, așa l-am întâlnit pe Dumitru Ciochină din satul Tescureni, raionul Ungheni. El povestește că în anul 1983 a fost angajat ca simplu comisar la Inspectoratul de Poliție Ungheni. De atunci, a îndrăgit profesia de polițist.”Aveam alte planuri. Practic eram pe alte căi. Voiam să devin inginer. Fiind pe băncile școlii, mulți prieteni, colegi mai încălcau așa câteodată legislația, ordinea publică. S-a primit așa că am ajuns în poliție.”, a declarat Dumitru Ciochină, polițist.Polițistul se mândrește că a reușit să soluționeze cazuri complicate și să-i identifice pe infractori.”Am descoperit sute de crime. Dacă să spun, peste 50 de omoruri descoperite personal cu infractori care nu cu un omor, dar cu 27 la Bălți.”, a declarat Dumitru Ciochină, polițist.În prezent, angajatul MAI este șeful secției de patrulare din cadrul Inspectoratului de Poliție Strășeni.”Activitatea echipajului 112 ține de competența pentru a ieși operativ la chemările solicitanților. Și anume în comiterea diferitor contravenții, scandaluri familiale, accidente rutiere. Echipajele 112 reacționează operativ la aceste chemări, am ieșit la fața locului, se documentează cazul.”, a declarat Dumitru Ciochină, polițist.El susține că un polițist adevărat trebuie să fie mereu onest.” Un om care vorbește mereu adevărul. Cât de dureros nu ar fi, dar trebuie omului adevărul. Același polițist, același om din stradă, același infractor.”, a declarat Dumitru Ciochină, polițist.Dumitru Ciochină spune că se simte fericit și împlinit.”Am o familie, doi copii. Feciorul merge pe urmele mele. Fiica pe urmele mamei, care lucrează în medicină. Avem casă, avem masă, avem totul. Fără a face ceva fărădelegi. Ce am dobândit a fost cu sudoare.”, a declarat Dumitru Ciochină, polițist.