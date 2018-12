EXEMPLU DE DEVOTAMENT: Un câine şi-a aşteptat stăpâna mai bine de-o lună, lângă casa care a ars într-un incendiu

Un exemplu de devotament vine din Statele Unite: un câine şi-a aşteptat stăpâna mai bine de-o lună, lângă casa care a ars într-un incendiu. Femeia fugise în ultimul moment din calea flăcărilor şi s-a putut întoarce abia acum la fosta locuinţă. Mare i-a fost surpriza când lângă resturile înnegrite şi-a găsit animalul, care a întâmpinat-o plin de bucurie, scrie digi24.ro.

În urmă cu o lună, nordul Californiei era răvăşit de cel mai distrugător incendiu din istoria statului american. Zeci de mii de oameni au fugit atunci din calea valurilor uriaşe de foc. Printre ei, şi Andrea Gaylord, care a părăsit rapid orăşelul Paradise, distrus complet de flăcări.

În goana ei către salvare, Andrea a lăsat pe cineva în urmă: Madison şi Miguel, câinii săi, şi, totodată, cei mai buni prieteni. Şi în timp ce Miguel a fugit şi a fost recuperat de angajaţii unui centru de animale, Madison a rămas pe loc, aşteptându-şi stăpâna. Aici a fost găsit de o vecină, care i-a adus mâncare şi apă timp de o lună.

Aşteptarea lui Madison s-a încheiat, însă, cu bine. Stăpâna lui l-a găsit când s-a întors acasă, iar bucuria a fost nemărginită.

"Asta înseamnă devotament absolut", spune Andrea Gaylord, stăpâna lui Madison, un ciobănesc anatolian.

"Am găsit câinele aşteptând şi i-am spus că e cel mai bun câine. Pentru că aşa e, e cel mai bun... M-a emoţionat enorm să îl găsesc aici, aşteptând...Nu ţi-ai putea dori un animal mai bun", spune Andrea Gaylord, care are măcar atâta alinare are, după ce locuința i-a fost făcută scrum.