Executivul de la Roma va examina toate contractele de concesiune

, scrie agerpres.ro. "Am început o muncă enormă cu privire la concesiuni, le vom reexamina pe rând şi vom acţiona imediat în cazul celor care profită de pe urma bunurilor publice", a explicat Luigi Di Maio, pentru cotidianul Il Corriere."Autostrade nu este decât vârful icebergului. Este vorba de asemenea de contractele pentru apă, telecomunicaţii şi difuziune TV", a adăugat Luigi Di Maio.Întrebări cu privire la contractele de concesiune au apărut după prăbuşirea unui tronson de autostradă la Genova, la mijlocul lunii august. Guvernul italian a dat vina pe Autostrade per l'Italia, societatea care gestionează tronsonul de autostradă prăbuşit, pentru această tragedie care a provocat decesul a 43 de persoane.Societatea Autostrade per l'Italia a fost privatizată de Guvernul italian în anul 1999 şi în prezent gestionează aproape jumătate dintre cei 6.000 de kilometri de autostradă din Italia.