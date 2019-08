EXCLUSIV. FMI anunţă că nu va renegocia acordul cu Republica Moldova

Publika TV a expediat o solicitare către FMI pentru a afla dacă Fondul Monetar Internațional este predispus să renegocieze Memorandumul de finanțare cu Republica Moldova, în contextul în care conducerea țării dorește să pună la discuție unele puncte din document. Publicăm răspunsul integral al FMI:

"Dupa cum stiti, ultima misiune a FMI s-a aflat in vizita la Chisinau in perioada 6 iunie - 10 iulie 2019 si in cadrul ei s-a ajuns la un acord la nivel de experti asupra rezultatului negocierilor ce au avut loc:



Aceasta este o procedura standard - mai întâi vine misiunea cu mandat de negocieri, se atinge un acord la nivel de misiune/experţi, apoi documentele sunt prezentate pe intern departamentelor responsabile ale FMI şi ulterior se prezintă conducerii FMI.

La moment, aşteptăm şedinta Board-ului, adica a Consiliului de directori ai FMI la care se va examina raportul în cauză ce vizează Republica Moldova. Această şedinţă este preconizata pentru 20 septembrie 2019. Deci procesul a demarat şi este in plină desfăşurare.

În cazul în care Board-ul va aproba documentul respectiv, peste câteva zile sunt transferaţi banii (transele de asistenta financiara planificata) şi totodată se va face public intreg pachetul de documente pe site-ul FMI.



Pentru a renegocia ceva, e nevoie de demarat întreg procesul de la zero - să vină misiunea la Chişinău, să poarte iarăşi negocieri, etc.



Problema însă, e ca acordul actual, pe 3 ani, al FMI cu autorităţile Moldovei expiră la începutul lunii noiembrie 2019 şi nu există nicio posibilitate la modul practic de a purta noi negocieri (cu o noua misiune care să vină la Chişinau) în cadrul acestui program.



Iar după expirarea acordului, tranşele de asistenţă financiară ramase vor expira şi ele, deci nu vor mai fi alocate. Va trebui sa se purceadă la negocierea unui nou acord (unui noi program) deja în 2020, care este un proces de durata.", se spune în mesajul FMI.

Publika.md aminteşte că după ce Guvernul a anunţat reforme fiscale, care au fost discutate şi impuse de FMI, mai mulţi politicieni, dar şi mediul de afaceri au cerut ca autorităţile de la Chişinău să renegocieze acordul.