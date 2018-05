EXCLUSIV. Ce spune Cristi Nistor, artistul care s-a trezit implicat în scandalul trolilor lui Năstase

Partidul "Demnitate și Adevăr" și trollii formațiunii au fost daţi în judecată de cântărețul român Cristi Nistor. Interpretul a depus o plângere după ce fotografia lui a fost folosită pe un profil fals de Facebook pentru promovarea imaginii lui Andrei Năstase.

Artistul le-a cerut explicaţii celor de la PPDA, însă nu a primit un răspuns.



"Eram conştient de folosirea pozei mele pe acel profil cu mult timp înainte de a ajunge în acest sens, dar nu am dat foarte mare atenţie. Însă am văzut că în acest caz lucrurile au luat putin o altă întorsătură, turnură astfel încât fiindu-mi lezată mai mult imaginea a fost cazul să fac ceva în acest sens. Am făcut toate demersurile pentru a rezolva legal acestă problemă", a spus interpretul Cristi Nistor.



Potrivit artistului, vicepreședintele PPDA Inga Grigoriu a declarat, anterior, că cel care îl promovează pe Andrei Năstase prin profilul fals "Andrei Petru" este un locuitor din stânga Nistrului.

Bloggerul Denis Rusu a scris că numele troll-ului este Andrei Petică, originar din Molovata Nouă, Dubăsari. Scandalul a ajuns în atenția presei la sfârșitul lunii aprilie. Atunci, trollii lui Andrei Năstase au creat un cont fals cu numele Andrei Petru unde a scris că oferă 30 de mii de euro persoanei care îi arată cele 11 case ale lui Năstase din declaraţia de avere. Pentru a părea credibilă, în ofertă era şi un număr de telefon.