Examenul de bacalaureat s-a încheiat, iar absolvenții și-au aflat notele

S-a încheiat examenul de bacalaureat, iar absolvenții și-au aflat notele. Ei au fost susţinuţi de părinți și de profesori, care au venit cu ei la Centrele de Bacalaureat. Majoritatea candidaţilor spun că examenul a fost destul de ușor și sunt mulțumiți de note. Cei care au fost dezamăgiți de rezultate pot depune contestații.



"Da, suntem bucuroase. Dar trebuie să aflăm încă. Noi până când am aflat la limba si literatura română. Dar important că am trecut."



"Geografie - 8, istorie - 7, limba română şi limba engleză - 6. La engleză am avut aşteptări mai mari, dar mă mulţumesc şi cu acestea deja."



"Nu pot sa spun că sunt foarte satisfăcută, la matematică am fost neatentă. Dar aşa, în rest, bine. Mă duc la contestare la română, îmi trebuie un punct pentru 9. Am 9 la chimie, 9 la engleză şi 7 la matematică."



"Am doi de 8 şi doi de 10. O să scriu contestaţie şi poate mi-o pune 9. În orice caz, e destul de bine. Cred ca anul acesta era un pic mai uşor."



"Am 10 la chimie, la matematică, la română am 9. Mama mi se pare că s-a bucurat mai tare decât mine, deoarece la început nu-mi venea să cred."



Cei care nu au putut să vină personal la Centrele de Bacalaureat, au fost informaţi despre rezultate de rude sau prieteni.



"La italiana are 7, are 7 la universala, la istorie."

"Eu deja îmi cunosc rezultatele. Sunt mulţumit. Am luat examenul!"