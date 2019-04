Examenul auto, mai comod. Sute de persoane vor susţine proba teoretică, ZILNIC

foto: publika.md

Mai multe sesiuni la proba teoretică şi practică pentru permisul de conducere, mai mulţi candidaţi înscrişi. Schimbările făcute de Agenţia de Servicii Publice au ca scop reducerea cozilor, susţin reprezentanţii instituţiei.



"Până acum, proba teoretică era susţinută zilnic de 100 de potenţiali şoferi. De acum încolo numărul acestora se va dubla. Datorită noilor modificări au apărut şi locuri libere pentru luna aprilie, atât la susţinerea probei teoretice, cât şi la cea practică."



În fiecare zi vor fi organizate opt sesiuni de susţinere a examenului teoretic, faţă de patru, până acum. În plus, a fost majorat şi numărul de examinări în regim de urgenţă.



"Pentru luna aprilie avem 16, 45, 48 de locuri disponibile pentru persoanele de a se putea programa la proba practică. Evident , la proba teoretică, tot a apărut locuri disponibile. S-a majorat numărul de locuri pentru persoanele care vor să susţină proba practică în prealabil, cu 30, pentru anumite zile, chiar cu 50 locuri."



Igor Apolschii a mai precizat că în curând va fi înnoit şi parcul de maşini utilizate pentru susţinerea examenului practic.



"Agenţia în curând o să achiziționeze automobile noi. Evident că şi locuri libere vor apărea, dacă vom dispune de un parc mai mare de automobile. În jur de 10 automobile pentru categoria B."



Viitorii conducători auto, pe care i-am întâlnit pe poligonul de evaluare a probei practice, spun că îmbunătăţirile sunt binevenite.



"Sincer să vă spun este foarte bine. Dacă înainte erau 20 de locuri şi acum 50. Foarte bine că au scos aşa legi. - Cum v-aţi programat? Online, pe registru.md şi ales categoria Teorie şi apoi am achitat la casă şi acum poligonul."



"Am venit pentru prima dată să susţin examenul auto. A fost foarte uşor. Este o listă unde introduci datele personale. Alegi data şi te programezi. De obicei este peste o lună."



"Este foarte bine, foarte comod. Eu, de exemplu, am copil mic. Am venit, am susţinut. E foarte plăcut că ai ajută pe oameni. Sunt responsabili în acest sens. Foarte bine că se gândesc la cei care vor să obţină permisul de conducere. Asta ar face să economisim şi timp."



Noile reguli de pentru susţinerea examenelor de obţinere a permisului auto au intrat în vigoare de la începutul acestei luni.