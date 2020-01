Examen pentru "Tricolori". Meciul dintre Suedia şi Republica Moldova se va disputa pe 9 ianuarie

Rezultatul meciului amical cu Suedia nu are o prea mare importanţă pentru selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova,

Engin Firat. Partida se va disputa pe 9 ianuarie la Doha, în Qatar. Tehnicianul turc îşi doreşte să ofere şanse jucătorilor ce nu au fost titulari obișnuiți în prima reprezentativă a ţării noastre.



"Este importantă prestaţia noastră în teren, jocul nostru de echipă. Poţi să ai noroc şi să câștigi sau să închei meciul la egalitate, dar poți și să joci bine și totuși să pierzi. Pentru mine este mai important ce vor face băieţii în teren. În partida cu Suedia mi-aș dori să văd pe cine vom putea miza în viitor", a spus selecţionerul naţionalei Republicii Moldova, Engin Firat.



"Este un nou examen pentru fiecare dintre noi. Ne dorim să demonstrăm că putem ceva mai mult şi tindem spre rezultate ceva mai bune. Avem obiective fixate, pe care vrem să le atingem prin munca", a menţionat mijlocaşul naţionalei Republicii Moldova, Andrei Cojocari.



Iniţial pentru acest amical au fost convocaţi 22 de fotbalişti, însă Veaceslav Posmac, Vadim Dijinari, Artur Crăciun şi Ion Nicolăescu vor lipsi din cauza accidentărilor.



În locul lor, au făcut deplasarea la Doha Anatolie Prepeliţă, Gheorghe Anton şi Constantin Bogdan. De asemeni, la lotul naţional a fost convocat şi Nicolae Calancea. Portarul a jucat ultimul său meci sub tricolor cu aproape 2 ani în urmă.



"Normal că mi-a fost dor, normal că mi-am dorit mereu să fiu la naţională. S-a speculat că am refuzat naţionala. Nu este drept, nu am refuzat-o. Eram ceva supărat că nu am fost chemat la naţională", a spus portarul naţionalei Republicii Moldova, Nicolae Calancea.



Pentru că data de disputare a meciului nu face parte din calendarul FIFA, cluburile la care sunt legitimați ”tricolorii” se pot prevala de acest lucru și refuza dispensarea jucătorilor pentru acțiunea echipei naţionale. Este de remarcat lipsa unor titulari obișnuiți, precum portarul Alexei Coşelev și jucătorii de câmp Artur Ioniţă, Radu Gînsari, Cătălin Carp sau Oleg Reabciuc.



Până în prezent cele două echipe reprezentative au mai jucat între ele 7 meciuri, toate fiind câştigate de scandinavi.

Echipa națională a Suediei este una dintre cele 20 deja calificate la turneul final al Campionatului European din 2020, ea aflându-se la moment pe locul 17 în clasamentul neoficial al FIFA.