EXAMEN DUR PENTRU LUPTĂTORI. Şapte moldoveni vor participa la Europenele U-21

Test de rezistenţă pentru tinerii luptători de taekwondo din Republica Moldova. Şapte sportivi vor participa la cea mai importantă competiţie pentru ei din acest an - Campionatele Europene de tineret sub 21 de ani.



Evenimentul va avea loc în oraşul suedez Helsingborg între 5 și 8 septembrie.



Vedeta lotului naţional este Ana Ciuchitu, luptătoare care a cucerit "aurul" la competiția similară de anul trecut.



Un alt candidat la medalie este Dănilă Lupolov.



"Noi cu toată echipa ne antrenăm ca să participăm foarte bine la Europene. Sperăm să avem medalii, să intrăm în Top-3, cel puţin. Pentru mine va fi un turneu important, fiindcă anul acesta nu am obţinut rezultatele de la turneele de mai înainte", a spus DĂNILĂ LUPOLOV, luptător de taekwondo.

"Under-21 este ca şi o competiţie de seniori. Foarte mulţi sportivi, care au 18-19 ani, pot deveni premianţi şi la seniori. Oricum, va fi un examen bun pentru ei, un test psihologic. Asta este tânăra generaţie, care vine din spatele fraţilor Dimitrov, a lui Aaron Cook, etc. Sperăm că o să facă faţă", a spus VLADISLAV MAZUR, antrenor.



Loredana Porcescu este hotărâtă şi ea să urce pe podium.



"Cred că va fi destul de dificil, deoarece vor fi concurente de la 16 până la vârsta de 21 de ani, inclusiv junioarele şi senioarele. Cred că va fi destul de greu, dar voi încerca să fac faţă", a spus LOREDANA PORCESCU, luptătoare de taekwondo.



Pentru Andrei Griţcan va fi prima competiţie de asemenea nivel. Debutantul susţine că depune maximum efort la antrenamente pentru a reprezenta cu brio ţara.



"Am avut cantonamente în Transnistria, aici pe loc, peste hotare. M-am pregătit la maximum. La capitolul fizic, sunt gata. Depinde mult de moral. Cum ajungi acolo, cum te poţi controla pe tine însuşi", a spus ANDREI GRIŢCAN, luptător de taekwondo.



La Europenele de taekwondo vor concura în total peste 500 de luptători din 40 de ţări.