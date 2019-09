Ex-secretarul de stat la Ministerul Apărării a explicat cum a ajuns Republica Moldova un stat capturat în doar trei luni

Expertul în securitate și fostul secretar de stat la Ministerul Apărării de la Chişinău, Dumitru Mînzărari, a scris pe pagina sa de Facebook un scurt istoric al situației politice din Republica Moldova, în ultimele trei luni. Mai exact, Mânzazari a explicat cum să capturezi un stat in 3 luni.

"Am decis sa astept pana dl Dodon singur isi dezvaluie intentiile, caci multi imi spuneau ca exagerez, cand am expus criticii aranjamentele specifice (nu neparat faptul cooperarii de natura temporara) intre ACUM si PSRM.

ACUM a facut o groaza de gafe. In unele cazuri - din necunoastere si neintelegere a proceselor politice aferente; in altele - au fost manipulati de echipa dlui Dodon prin oameni infiltrati; si inca in alt set de cazuri - asumandu-si riscurile si crezand ca le vor administra cu succes dar fara reusita.

Dl Dodon si-a dat arama pe fata, invitandu-l pe Soigu la Chisinau, dar asta nu a fost inteles de guvernare. Acum, recent, dl Dodon a recunoscut ca impreuna cu Rusia pregateste pentru regiunea transnistreana un plan de "autonomie larga" - inca un eufemizm pentru federalizarea de facto a tarii.

Deci, daca facem un pas inapoi, dati sa vedem cum am ajuns in situatia data. Sunt elemente ale unui plan, chibzuit si ticluit de la bun inceput:

1. Dodon primeste controlul asupra dosarului reintegrarii, prin acceptarea ACUM sa-i ofere postul de viceprim-ministru pe reintegrare emisarului de incredere a lui Dodon, Vasile Sova. Aceasta ii permite sa conduca procesul de negocieri in mod direct, evitand controlul executivului;

2. Dodon primeste controlul asupra Ministerului Apararii, ca o garantie ca Armata Nationala nu se va implica sa-i zadarniceasca planurile - in scop de neutralizare a acestui instrument de stat;

3. Dodon, cu ajutorul activ al ACUM, preia un control poate incomplet dar eficient pentru scopurle sale asupra SIS-ului: partial neutralizare, partial dirijare, partial informare; unii membri ai ACUM au dus in eroare intentionat societatea si partenerii externi privind magnitudinea si mecanismele de control (am scris drespre aceasta);

4. Cu ajutorul activ al ACUM, Dodon preia un control suficient de bun asupra Curtii Constitutionale - cel putin guvernarea nu poate folosi acest instrument pentru a-l opri, caci el ii poate bloca si sabota activitatea, prin infiltrarea unor persoane loiale sie in componenta Curtii.

5. Nu este inca clar cum Dodon a preluat controlul asupra elemente ale MAI, care e condus de dl Nastase. Insa e clar ca a reusit, pentru ca MAI, in pofida instructiilor Prim-ministrului, a asigurat "vizita oficiala" a ministrului rus al apararii Soigu; dl Nastase sau nu isi poate controla ministerul (de altfel ca si dna Sandu - ministrii din subordine), sau a conlucrat cu dl Dodon in acest caz - deci si MAI este partial controlat, partial neutralizat pentru prevenirea rezistentei planurilor lui Dodon.

Ce urmeaza ulterior? Guvernul ii permite dlui Dodon sa mearga sa isi anunte planurile, prezentandu-le ca politica oficiala a RM, de la tribuna ONU.

6. Ce se face Guvernul, daca dl Dodon anunta in septembrie de la tribuna ONU ca "Moldova apreciaza fortele de pacificare ruse si le vede ca garant al pacii in regiune"? Fraza asta, care dl Dodon a mai rostit-o in public, practic va da peste cap, va reduce la zero, acea declaratie anterioara a AG ONU pentru retragerea trupelor ruse din Moldova. Va distruge una din cele mai mari victorii de politica externa contra Rusiei, pe care Moldova a avut-o candva, si va lichida acest instrument.

Punctul 6 este elementul care lipseste in plan - sa neutralizeze opozitia externa. Caci daca fostii parteneri occidentali ai RM vor fi neutri sau pasivi, planul va purcede, daca activ impins de Rusia. Care in septembrie, apropo, detine presedentia Consiliului de Securitate ONU.

Deci, ce avem, ca sumar? Dl Dodon, in mod ascuns si iscusit i-a dus de nas pe cei din ACUM, pe diplomatii ambasadei SUA care au trimis acasa mesaje de sustinere, si pe diplomatii UE, care au facut la fel. El a neutralizat opozitia interna si externa fata de planul sau de federalizare (autonomie puternica) a regiunii transnistrene, si a deschis portile cetatii pentru rusi, pentru a intra in Moldova.

Doar din care motiv s-a inceput conflictul transnistrean? Pentru ca Moscova a dorit aceasta federalizare, ca optiunea doi daca Moldova nu semna acordul unional (URSS) nou. Nu atrageti atentie la cuvantul "federalizare" pentru ca si acesta e un eufemizm pentru cresterea influentei ruse in RM la punctul cand are capacitatea de a influenta politicile ei interne si externe, prin proxi-urile sale locale.

Dar ce Guvernul? Guvernul a fost redus la functia de cersire a fondurilor si ajutoarelor externe, de insulare a PSRM si Dodon de consecintele politicilor fiscale nefavorabile, iar puterea executiva reala in stat a fost data catre dl Dodon. Am putea aici adauga punctul 7, unde Consiliului Suprem de Securitate i s-au oferit imputerniciri executive. Acest detaliu e util pentru a primi o imagine mai completa si deplina.

Cel putin astfel eu interpretez situatia creata. Iar in baza cazului dat, ma apuc sa scriu o carte, intitulata "cum sa capturezi un stat in 3 luni".

Se dedica celor in care miile de moldoveni au investit speranta: Maia Sandu, Andrei Nastase si echipelor lor, de altfel bine-intentionate.

P.S.: ca sa nu apara interpretari gresite, vreau sa indic ca politica data fata de Transnistria deja a inceput pe timpul guvernarii PDM, prin cedarile exagerate rusilor la intrunirile 5+2 si acceptarea politcii "pasilor mici", a scris Dumitru Mînzărari pe pagina sa de Facebook.