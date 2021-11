Ex-președintele Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș şi colegul său, Ghenadie Sîrbu, au primit 20 de zile de arest preventiv

Ex-președintele Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș şi Ghenadie Sîrbu, șeful Serviciului tehnico-material din cadrul aceleaşi instituţii, care are statut de complice al magistratului, au primit 20 de zile de arest preventiv. Decizia a fost luată de către magistraţi Judecătoriei Chişinău cu sediul în sectorul Ciocana. Informaţia ne-a fost confirmată de către procurorul de caz, Petru Iarmaliuc.''Vă consideraţi vinovat?- Nu.- Cum comentaţi acuzaţiile?''Potrivit procurorilor, unul dintre complicii magistratului, acuzat de îmbogăţire ilicită, a depus declarații și cooperează cu procurorii.'' Nu pot să vă spun cine că am pereclita urmărirea penală. Urmează să stabilim circumstanţele referitor la deţinerea unor bunuri mobile, referitor la maşinile de lux. Nu este clar locul aflării lor, ori sunt în posesia unor persoane terţe apropiate domnului Alexandru Gheorghieș.'', a declarat Petru Iarmaliuc, procuror.Procurorii au explicat de ce au cerut arest preventiv pentru învinuiţi.''Noi am prezentat la demers probe suficiente care indică asupra bănuielii rezonabile care indică că la această etapă să fie distruse probe, să fie influenţate persoanele care deja au depus declaraţii.'', a declarat Petru Iarmaliuc, procuror.Avocatul lui Alexandru Gheorghieş susţine că învinuirile aduse clientului său nu sunt fondate.''Datele administrate şi prezentate în instanţă şi puse la baza învinuirii sunt selective şi nu sunt obiective şi sunt trunchiate.'', a declarat Sergiu Moraru, avotat.Alexandru Gheorghieș, care a deținut și funcția de membru al CSM, spune că este victima unei răzbunări.Acesta a fost reținut în data de 17 noiembrie de procurorii anticorupţie şi ofiţerii SIS, care au percheziţionat biroul, domiciliul și automobilul dat în folosință. Gheorghieş a fost reţinut la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, care a obținut ridicarea imunității în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. Oamenii legii au constatat că Gheorghieş deţine şi foloseşte bunuri prin intermediul unor persoane terţe şi care nu au fost incluse în declarația sa avere.