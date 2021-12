Evoluţie de excepţie. Două jucătoare de rugby din Republica Moldova, campioane în Dubai

Două jucătoare de rugby din Republica Moldova au cucerit Emiratele Arabe Unite. Oxana Bunici şi Olga Adamciuc au câştigat competiţia "International Open Womens" din cadrul prestigiosului turneu Dubai Sevens. Ele au cucerit trofeul în componenţa echipei olandeze Mo Sistas Scorpions. Echipa moldovencelor a avut o evoluţie de excepţie, iar în finală a învins formaţia din Norvegia, Tabusoro Angel, cu scorul de 37-0.

"Tot timpul mi-am dorit să ajung pe podium în Dubai. Acesta este unul dintre cele mai puternice turnee de rugby, Dubai Sevens, care se desfăşoară în fiecare an în decembrie. Mi-am dorit foarte mult, am jucat şi am câştigat. Finala a fost frumoasă, suporteri mulţi, muzică, căldură, atmosferă de rugby. Ceva incredibil", a menţionat Oxana Bunici.



Bunici a reuşit să câştige trofeul acestei competiţii din a cincea încercare. Ea mai participat în trecut în componenţa diferitor echipe. Dacă Oxana nu este la prima experienţă, atunci Olga Adamciuc a evoluat în premieră la un asemenea turneu de anvergură.

"Am mers acolo şi la un moment dat, când am ajuns în finală aveam atât de multe emoţii şi nu m-am putut abţine. Am început să plâng şi am zis că gândurile se materializează, s-a îndeplinit visul şi am ajuns în sfârşit aici", a spus Olga Adamciuc.

"Am mai jucat pentru echipa Mo Sistas la Amsterdam Sevens şi i-am plăcut managerului cum m-am prezentat atunci. Astfel, mi s-a propus să jucăm şi în Dubai. Am mai jucat cu o colegă de a mea din Moldova la acest turneu. Echipa e formată din mai multe jucătoare din Europa", a declarat Oxana Bunici.



La turneul de rugby "International Open Womens" din cadrul Dubai Sevens au participat 18 echipe din toate colţurile lumii.