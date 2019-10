Evenimentul organizat cu ocazia Hramului Chişinăului, sponsorizat de compania care va construi un imobil în locul cafenelei Guguță

Compania "Regata Imobiliare" SRL, care s-a aflat în litigiu cu Primăria Chișinău, este sponsorul evenimentului organizat de municipalitate cu ocazia Hramului Capitalei, iar logoul companiei a fost imprimat pe părțile laterale ale scenei instalate în Piața Marii Adunări Naționale, scrie Ziarul de Gardă.

Potrivit sursei, "Regata Imobiliare" s-a judecat anterior cu Primăria pentru privatizarea terenului din Grădina Publică Ștefan cel Mare, unde actualmente se află cafeneaua "Guguță". În noiembrie 2018, prin decizia Curții Supreme de Justiție, Regata Imobiliare a obținut dreptul de a privatiza terenul aferent cafenelei și a de a construi un centru socio-cultural și de agrement în Grădina Publică.

Potrivit primarului interimar al Capitalei, Adrian Talmaci, reprezentanții "Regata" au fost cei care au venit cu inițiativa de a sponsoriza evenimentul.

"În general, duceam discuții cu reprezentanții Kaufland. Am fost informat că ei vor sponsoriza evenimentul. Pentru mine tot a părut straniu. Am observat abia dimineață. Eu am avut de două ori întâlniri cu reprezentanții Kaufland, însă cu „Regata” s-au dus negocieri fără știrea mea”, a declarat Talmaci pentru Ziarul de Gardă.