Eveniment istoric în Italia! Liderii religioşi s-au rugat împreună pentru pace

Eveniment istoric în Italia! Roma a devenit aseară capitala mondială a păcii, după ce a găzduit întâlnirea internaţională de rugăciune între marile religii ale lumii. În cadrul ceremoniei, Papa Francisc a proclamat Apelul pentru pace din 2020 şi a fost ţinut un minut de reculegere in memoria victimelor războaielor şi ale pandemie de coronavirus.

Papa Francisc a ieșit din Vatican și s-a rugat la Bazilica Santa Maria din Aracoeli din Roma alături de liderii celor mai mari religii ale lumii. Printre aceştia s-au numărat patriarhul Constantinopolului Bartolomeu I şi reprezentanţi ai diferitelor biserici ortodoxe şi protestante.



"În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Pacea lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos fie cu voi".



După rugăciune, liderii spirituali s-au reunit în Piaţa Capitolului unde au fost aşteptaţi de preşedintele Italiei, Sergio Mattarella. A fost ţinut un moment de reculegere pentru victimele cauzate de pandemia de COVID-19, dar şi de recentele războaie din Siria şi Nagorno-Karabah. A urmat proclamarea Apelului pentru Pace de către Papa Francisc, care în acest an a fost denumit "Nimeni nu se salvează singur. Pace şi Fraternitate".



"Ajunge cu atâta violenţă, arme şi război. Lecţia pe care ne-a dat-o recenta pandemie, ca să fim sinceri, este o consecinţă a unei comunităţi mondiale care navighează pe aceeaşi barcă, unde răul unei singure persoane afectează întreaga lume", a spus Papa Francisc.



Apelul a fost semnat ulterior de toţi liderii religioşi prezenţi la ceremonie, după care a avut loc procesiunea de aprindere a candelabrului păcii. Întâlnirea internaţională de rugăciune între marile religii ale lumii are o tradiţie de 34 de ani şi a fost inaugurată în 1986 de Papa Ioan Paul al II-lea. În acest an, în vederea respectării normelor anti-COVID, la ceremonie a participat un număr limitat de persoane, iar evenimentul a fost transmis on-line.