Eveniment inedit: În Scuarul Catedralei are loc o expoziție de etichete

Piaţa Marii Adunări Naţionale este aproape pustie de Ziua Vinului. Cei care şi-au propus totuşi să facă o plimbare prin centrul oraşului pot merge la expoziţia de fotografii şi etichete din scuarul Catedralei. Acolo pot vedea o retrospectivă în imagini a sărbătorii din perioada anilor 2001-2019. De Ziua Vinului am reuşit să surprindem în preajma expoziţiei câţiva trecători care îşi amintesc cu melancolie de sărbătorile de altă dată." Ţin minte târgul ăsta din anii trecuţi, anii 2017, 2018. 2019, ei o să fie ce să facem ""Eu aproape toţi anii precedenţi, am fost şi aici şi la expoziţie.""Cred că totuşi mai bine era, când era tot concentrat în centru, era mai simplu pentru noi simpli cetăţeni. Mai uşor de ajuns, mai mulţi îi vezi, mai multe companii recunoşti"Vizitatorii pot vedea nu doar cele mai memorabile momente din istoria sărbătorii, dar şi etichete de vin de prin anii '50. Ivan Muntean este colecţionar, iar unele exemplare expuse în scuar îi aparţin. Ideea de a colecţiona etichete de vin i-a venit lui Ivan când a pornit şi o afacere vinicolă."Vinul nu este un simplu produs, care se tipăreşte la conveier. Vinul este un produs dacă nu care are o istorie, un fundal după el nu mai are valoare."Ivan Muntean are o colecţie de peste 250 de etichete. Fiecare ascunde în spatele său o istorie a vinului, iar altele au fost şi motiv de glume."De exemplu denumirea "Alb de masă" se mai făceau glume pe seama ei că "alb de măsea" adică a luat la măsea, era "Alb de masă" şi "Roşu de masă" "Expoziţia va fi deschisă până diseară. Oamenii au acces liber la eveniment şi mai au posibilitatea să facă poze în zona special amenajată cu logo-ul "Eu deVin Sărbătoare".