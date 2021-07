Eveniment important: Moldova va găzdui o etapă a Campionatului European de rugby pe plajă

Zile numărate până la cel mai important eveniment din sport găzduit vreodată de ţara noastră. Prima etapă a Campionatului European de rugby pe plajă va începe sâmbătă la Chişinău. Reprezentativele Republicii Moldova sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile.



La turneul masculin vor participa şase echipe, iar Moldova se va confrunta în grupa A cu Turcia şi România, iar în grupa B vor evolua Rusia, Croaţia şi Bulgaria.

"Cred că este unul din cele mai important evenimente în ţara noastră la nivel de sport. Cred că asta arată că am ajuns la o altă etapă, un alt nivel al rugbyului în ţara noastră. Sperăm să ne clasăm pe primele trei locuri. Acesta este cel mai important obiectiv, să arătăm că suntem acasă şi nu ne dăm bătuţi."



"Tindem spre un loc pe podium pentru că am muncit destul de bine în aceste săptămâni. Am făcut o componenţă combinată din experienţă şi jucători tineri."



Şi selecţionata feminină este în plină pregătire pentru marele turneu. Echipa noastră se va confrunta în faza grupelor cu reprezentativele Turciei şi Croaţiei. În cealaltă grupă sunt patru formaţii: Rusia, Letonia, România şi Bulgaria.



Fetele sunt decise să facă spectacol pe teren, mai ales că, spun ele,rugby-ul pe plajă are un farmec aparte şi este diferit de cel clasic.



"Emoţiile sunt foarte mari, pentru că în sfârşit jucăm şi noi acasă un campionat. Sunt sigur că o să arătăm meciuri frumoase. Fazele sunt minunate aici, placajele, salturile. Nu e atât de traumatic acest sport. E nisip şi cădem pe suprafaţă moale. E o plăcere."





"Aici ne plac cel mai mult contactele, placajele şi e plăcut să cazi şi să sari. În schimb e mai greu de alergat. Deseori ne intră nisip în ochi şi gură după cădere şi e grea recuperarea după asta."



Turneul se va desfăşura pe noua arenă din parcul "La Izvor" în perioada 24-25 iulie. Ceremonia de deschidere este programată pentru sâmbătă la amiază. Finalele se vor disputa duminică seara.



Publika FM, Canal 3, Canal 5 şi Russkoe Radio sunt partenerii media ai acestui eveniment.