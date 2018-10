Eveniment de amploare! La Ciorescu se desfăşoară Campionatele Mondiale de Karate Shotokan

Eveniment de amploare în comuna Ciorescu! În această localitate se desfăşoară Campionatele Mondiale de Karate Shotokan.

Competiţia a adunat aproape o mie de sportivi din 30 de ţări. Participanţii concurează în probele "kata" - lupta cu adversar imaginar - şi "kumite" - duelul propriu-zis.



Sportivii îşi măsoară puterile în toate cenzurile de vârstă: copii, juniori, cadeţi, tineret şi seniori.



Printre reprezentanţii ţării noastre se numără și triplul campion mondial printre seniori la kumite, Vitalie Spânu.



"Doresc foarte tare să-mi apăr titlul de campion mondial. Anul trecut am reuşit să înving. Clar lucru că la mine acasă îmi va fi mai simplu, dar responsabilitatea e foarte mare", a declarat Vitalie Spânu.



"Sunt adversari foarte puternici din Bulgaria, Moldova, chiar şi din România. Am întâlnit aici foarte mulţi prieteni de-ai mei. Este o competiţie de un nivel foarte înalt", a precizat Mario Damian, karateka, România.



Republica Moldova organizează Mondialele de Karate Shotokan pentru prima oară după o pauză de 11 ani.



"11 ani de zile am muncit, am plecat la turnee internaţionale în Germania, Franţa, Ungaria, Polonia. An de an încercam să depunem solicitări ca să desfăşurăm acest turneu din nou. A fost o muncă foarte mare", a afirmat Serghei Isacenco, preşedinte FM de Karate Shotokan.

"Republica Moldova a avut mereu sportivi de valoare, sportivi foarte buni. În ultimul timp a început să crească nivelul într-un ritm destul de ridicat", a menţionat Aurel Pătru, preşedinte Federaţia Mondială de Karate Shotokan.



"Este o foarte bună platformă de a dezvolta acest gen de sport în Republica Moldova. Este o probă foarte interesantă, unde părinţii cu mare plăcere îşi aduc copiii", a conchis Radu Rebeja, secretar de stat MECC.



Shotokan este un stil de karate introdus de maestrul Gichin Funakoși. Acest stil este primul care a fost predat în Japonia, începând încă din anul 1922.



În Republica Moldova, Federaţia Națională de Karate Shotokan a fost fondată în 1995.