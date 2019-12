Eveniment caritabil în centrul Capitalei. Vizitatorii au cumpărat castane pentru a ajuta copiii şi bătrânii din ţară

Foto: facebook.com

Peste 100 de kilograme de castane comestibile au adunat ca un magnet zeci de oameni în centrul Capitalei, în cadrul unui eveniment caritabil intitulat "Castagnata 2019". De această dată, voluntarii unei organizații neguvernamentale, împreună cu reprezentanți ai Ambasadei Italiei la Chișinău, şi-au propus să adune bani pentru bătrânii și copiii din ţara noastră, aflaţi în dificultate.



Dis-de-dimineață, oamenii au venit în Scuarul Europei din Grădina Publică "Ștefan cel Mare și Sfânt", pentru a se delecta cu castane aduse din Italia și cu vin fiert.



"Evenimentul este unul caritabil. Toți banii pe care îi vom strânge din vânzarea produselor vor merge în susținerea cantinei sociale, unde practic, în fiecare zi, iau masa peste 180 de bătrâni și copii aflați în dificultate", a menţionat Adelina Sochircă, organizator.



Castanele și vinul fiert au fost preparate de un bucătar italian, după o rețetă specială: "Castanele sunt preparate după o rețetă italiană. Ele se prăjesc, după asta se deschid. Sunt foarte gustoase, foarte bune".



Mirosul castanelor coapte a ademit mai mulţi italieni stabiliţi în ţara noastră, dar a stârnit şi curiozitatea moldovenilor:



"În fiecare an este acest eveniment. Noi venim pentru mâncare, castani".



"Am venit pentru a susține, nu numai pentru a achita costul, dar să mai dăm și un un ajutor la copiii care au nevoie".



"Am venit și noi să gustăm, să oferim ceea ce putem, pentru bătrâni, pentru copilași".



"Am văzut acest eveniment pe Facebook și am venit să mănânc pentru prima dată castane și să susțin organizația "Regina Pace" în scop caritabil".



"Am venit pentru a contribui la fondurile de strângere, pentru a ajuta bătrânii. Suntem un grup de 13 oameni, ne-am pus la rând ca să se strângă cât mai multe fonduri".



Evenimentul este organizat pentru al 6-lea an consecutiv. Pentru o porţie de castane, oamenii puteau dona 35 de lei, iar pentru un pahar de vin fiert - 25 de lei.

