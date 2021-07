Eveniment care a strâns sute de gurmanzi: Fructele de mare şi caşcavalurile, vedetele caravanei de la Grădina Botanică

Fructele de mare şi caşcavalurile au fost vedetele unei caravane organizate duminică pentru prima dată în ţara noastră. Evenimentul a strâns sute de gurmanzi gata să guste cele mai delicioase bucate, pregătite chiar în Grădina Botanică din Capitală de cei mai iscusiţi bucătari. Vizitatorii spun că au dus lipsa festivalurilor organizate în aer liber. Producătorii au venit cu mai multe tipuri de caşcaval pentru toate gusturile.NATALIA SIMASCO, producătoare de caşcavaluri:"Avem gauda favorit, el vine fără sare, cezarul vine clasic dur, picantul vine un potrivit picant şi iute deja clasicul vine moale, care este perfect pentru copii."VASILE CIREŞ, producător de caşcavaluri:"Am pregătit pe platoul pe care îl vedeţi un caşcaval olandez Gauda. Aici lipseşte încă şi vinul, adică caşcavalul cu vinul, caşcavalul cu miere, caşcavalul cu nuci este mai accesibil pentru organism şi mai plăcut."Un producător din Franţa, care are o mică fabrică în satul Horodişte din raionul Rezina, a venit la caravană cu brânzeturi gătite după o reţetă deosebită.Thierry Ernest, producător de caşcavaluri:"Noi avem două tipuri de caşcaval, caşcaval de vacă şi caşcaval de capră, totul este din Moldova cu lapte bun din Moldova. Facem multe farfurii pentru degustare, astăzi este foarte interesant şi bine de sărbătorit după un an şi jumătate de Covid."Bucătarii au încins zeci de tigăi pentru a pregăti bucate deosebite din fructe de mare.ALEXANDRU CAMERZAN, bucătar:"Astăzi gătim doar fructe de mare, începând de la paella, creveţi midii, midii scoici, midii doar carne, creveţi în sos cu vin alb, creveţi cu păstăi ca să susţinem producătorii locali."Oamenii au venit cu familia la Grădina Botanică pentru a degusta din cât mai multe bucate."Un eveniment extraordinar, eu pentru prima dată particip la aşa un eveniment. Îmi place că este şi pentru copii prevăzut şi pentru maturi.""De cumpărat, nu am cumpărat, dar de gustat am gustat şi e foarte bun. Îmi pare tare bine că sunt produsele noastre autohtone şi nu scumpe."Organizatorii evenimentului au pregătit mai multe concursuri pentru cei mici, iar participanţii au primit câte un cadou.AMB