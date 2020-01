Evacuări în masă în Australia din cauza incendiilor și a fumului dens

Incendiile din Australia ating proporţii apocaliptice. Fumul dens şi mirosul specific au ajuns deja în Noua Zeelandă, la peste 4000 de kilometri distanţă. Pe măsură ce focul avansează cu o viteză incredibilă, autorităţile au dispus evacuarea în masă a mai multor localităţi. Turiştii şi-au întrerupt în grabă vacanţa şi au fugit în zone mai sigure. Au fost închise şi principalele drumuri din cauza pericolului.



"Este responsabilitatea fiecăruia să respecte recomandările serviciilor de urgenţă şi să facă exact ce li se cere. Trebuie să fiţi pregătiţi şi să acţionaţi imediat", a declarat David Littleproud, ministrul australian al dezastrelor naturale.



Autorităţile au mobilizat nave şi avioane pentru evacuarea oamenilor din zonele de risc.



"Sunt îngrozită de toată această situaţie. Până acum am încercat să-mi păstrez calmul. Marţi a fost cel mai rău. Este terifiant, mai ales că am trecut deja prin asemenea experienţă în 2003, în Canberra."



"Casa noastră a ars în totalitate. Am aflat ieri dimineaţă despre asta. Blocul în care locuiam a fost mistuit complet de flăcări, încât nu poate fi observat niciun fir de iarbă."



Între timp, salvatorii continuă lupta cu dezastrul natural. În statul australian New South Wales, flăcările au mistuit un vehicul de pompieri. Doar scheletul metalic a mai rămas.



"La un moment dat era periculos să rămânem în interiorul vehiculului."



"Focul era fix la fereastra mea. Partea camionului unde mă aflam a fost topită de flăcări."



Incendiile din Australia au izbucnit în urmă cu câteva luni. Bilanţul încă provizoriu este catastrofal: 18 morţi, 17 dispăruţi, aproape 1500 de case distruse, peste 5 milioane de hectare de vegetaţie mistuite şi milioane de animale arse de vii.

