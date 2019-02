Eurovision Moldova 2019: Cine sunt cei 10 concurenţi care au trecut audiţiile live şi vor merge în finala naţională

În linie dreaptă pentru Eurovision. După audiţiile live ale celor 26 de interpreţi înscrişi, juriul a selectat 10 care vor merge în finala naţională. Organizatorii au renunţat la a doua etapă de selecţie din cauza calităţii slabe a pieselor.



Printre cei calificaţi în finală se numără Anna Odobescu, Vera Ţurcanu şi Diana Brescan. Marcela Scripcaru e pentru prima dată la concursul naţional şi spune că s-a înscris pe ultima sută de metri.



"Niciodată nu m-am gândit că peste noapte voi participa la Eurovision, este un vis de-al meu şi care a devenit realitate", a menţionat Marcela Scripcaru, participantă.



Finalistă este şi Vera Ţurcanu. Anul trecut, interpreta s-a clasat pe locul al doilea în concurs şi acum speră că piesa "Cold" îi va purta noroc.



"Am înţeles cam despre ce e, cu ce se mănâncă Eurovisionul. Anul ăsta vrem să luăm locul 1. Aş fi foarte fericită să-mi reprezint ţara cu mândrie", a explicat Vera Ţurcanu, participantă.



Diana Brescan participă la concurs pentru a cincea oară consecutiv: "Aş vrea şi eu o dată să câştig să reprezint şi eu Republica Moldova la Eurovision, să am şansa asta şi onoarea. Am participat deja de 5 ori, sunt un veteran al concursului."



Deși Eurovision este considerat concursul tinerilor talente, printre cei care și-au încercat norocul se numără și interpretul Iurie Sadovnic, de 67 de ani.



Piesa Robin Hood nu a ajuns însă în finală. Reprezentanţii juriului spun că s-au aşteptat la prestaţii mai bune şi speră ca pe viitor concurenţii să vină cu piese de calitate.



"Fiecare vrea să reuşească, asta e părerea mea şi le doresc şi în anii care vin un pic mai multă seriozitate. E foarte greu să iei o decizie cine să plece sau cine ne-ar reprezenta ţara", a declarat Alexandru Gorgos, membru al juriului.

Lista interpreţilor admişi în etapa finală a concursului naţional Eurovision 2019:



Anna Odobescu - Stay

Chirtoacă Aurel - La cinema

Coşciug Cristina - Virus

Diana Brescan - Lies

Frimu-Maria Mihaela - Olimp

Maria Gospodinova - GravitTy

Maxim Zavidia - I will not surrender

Scripcaru Marcela - Meteor

Smolenco Mihail - Sub Pământ

Ţurcanu - Vera Cold



Etapa finală a selecției naționale va fi organizată pe 2 și 3 martie. Cea de-a 64-a ediției a concursului va avea loc în luna mai, în Israel, după ce anul trecut, în Portugalia, interpreta Netta a cucerit publicul cu piesa Toy.